Drittes Enduro-Rennen Die beliebte Veranstaltung lockt wieder nach Feldschlößchen.

Das Enduro-Rennen lockt immer viele Fans nach Feldschlößchen. © Bernd Goldammer

Nur noch wenige Tage, dann ist es wieder so weit. Am Sonnabend, dem 10. Juni, startet der dritte Enduro-Wettbewerb in Feldschlößchen. Die Strecke führt wieder durch das Areal der Dr. Willmar Schwabesche Heimstätten-Stiftung.

Ab 12 Uhr gehen zunächst die Hobbypiloten auf die Strecke. Gestartet wird in der Nähe des Eingangs in die Schwabstiftung in Feldschlößchen per Massenstart. Bis 14 Uhr werden dann mehrere Runden gefahren. Wer in dieser Zeit die meisten schafft, hat gewonnen. Genauso verhält es sich bei den Expert-Fahrern. Sie starten um 15 Uhr, um 17 Uhr ist bei diesem Rennen Schluss. Für die Experten werden zusätzliche künstliche Hindernisse beispielsweise aus Baumstämmen oder Autoreifen aufgebaut. Leichter fallen die Strecken für Bambini und Junioren aus. (SZ)

