Boxen Dritter Titel für RSV-Kämpferin Emily Mauermann wird bei Deutscher Meisterschaft als Beste Technikerin geehrt.

Zum dritten Mal auf dem obersten Treppchen bei einer Deutschen Meisterschaft: Emily Mauermann. © privat

Bei den Deutsche Meisterschaften der Frauen stand auch in diesem Jahr die 17-jährige Emily Mauermann vom Roßweiner SV, die am Landesstützpunkt in Chemnitz trainiert, auf dem obersten Treppchen. Und das bereits zum dritten Mal in Folge.

Emily musste, obwohl sie gesetzt war, den weiten Weg über das Viertelfinale, Halbfinale bis zum Finale gehen. Im Viertelfinale traf sie auf die Boxerin Sophie Pedersen aus Nordrein-Westfalen, welche sie von Beginn an beherrschte. In Runde 3 legte sie noch einmal zu und zog mit einem Sieg durch RSC ins Halbfinale ein. Im Halbfinale traf die Mittelsaächsin auf die Brandenburgerin Melissa Ye.

Auch in diesem Kampf war Emily von Beginn an dominant, siegte ebenfalls durch RSC in Runde 3 und zog ins Finale ein. Dort traf sie auf die starke bayrische Athletin Melanie Bachmaier. Das Finale war eine riesige Leistung von Emily, so die Aussage des BVS-Sportwartes Frank Hillmer.

Bis Mitte der dritten Runde war Emily sehr dominant. Das knappe 3:2 Urteil für sie spiegelte nicht wirklich den Kampfverlauf wider. Am Ende der Finalveranstaltung wurde die RSV-Boxerin als Beste Technikerin der Jugendklasse mit einem Ehrenpokal durch den Deutschen Boxsport Verband geehrt. (DA/she)

