Dritter Platz für die Wolf-Aufspürer Schiller-Schüler aus Neustadt haben zum Thema Wolfsortung experimentiert. Bei Jugend forscht gab es einen Sonderpreis.

Julia Giebe, Lucas Lösel, Johannes Löscher (v.l.) und Benjamin Latzke sind für die Schiller-Schule bei Jugend forscht angetreten. © Daniel Schäfer

Neustadt. Die Schüler der Schiller-Oberschule in Neustadt können sich über einen dritten Platz beim Wettbewerb „Jugend forscht“ freuen. Die vier Acht- und Zehntklässler traten in der Kategorie Technik mit einem System zur Wolfsortung und -abschreckung an. Am Dienstag fand der Regionalausscheid in Dresden statt. Mit dabei war auch der Stolpener Ingenieur Ullrich Hering, der die Jugendlichen bei ihren Experimenten unterstützt hat. „Die Schüler haben ein tolles Ergebnis abgeliefert, vor allem wenn man bedenkt, wie stark die Konkurrenz war“, sagt er. Dieses Jahr reichten insgesamt 71 Nachwuchswissenschaftler aus Dresden und Ostsachsen Projekte ein. Die Neustädter Schule kann sich als einzige über den Sonderpreis freuen, der mit 1 000 Euro dotiert ist. Jetzt muss nur noch entschieden werden, was mit dem Geld passiert. (SZ/nr)

