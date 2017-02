Dritter Neuzugang in Bischofswerda Dominik Dolejsi kommt von FK Most. Oliver Lorenz übernimmt Reserve-Team. Gespräche mit Ex-Coach Fred Wonneberger.

Am Mittwoch wollten die Bischofswerdaer Oberliga-Kicker ihr Testspiel gegen die U 19 des SC Borea Dresden nachholen, aber die Partie musste erneut abgesagt werden. Am Sonnabend soll nun der VfB Glauchau der Gastgeber im nächsten Vorbereitungsspiel sein. Ab 14 Uhr wird beim Landesligisten im Sportpark auf dem Kunstrasenplatz gespielt. Nicht dabei sind Torhüter Dominic Reissig und Max Rülicke (beide verletzt) sowie Philipp Schikora (Zahn-OP). Dritter Neuzugang nach Fernando Lenk (BSV Guben Nord) und Robin Huth (FC Oberlausitz) ist der 19 Jahre alte und 1,93 Meter große Dominik Dolejsi aus Most (Tschechien). Das bestätigte Präsident Jürgen Neumann: „Dominik ist für die Sechserposition vorgesehen“, sagt der Anwalt.

Zudem wurde bekannt, dass die Vereinsführung derzeit Gespräche mit Fred Wonneberger führt. Dabei geht es um die Neubesetzung der Geschäftsstellenleitung, die durch den Weggang von Sascha Dietze vakant geworden ist. Eine Doppelfunktion wie bei Dietze, der zugleich die zweite Mannschaft trainierte, scheint Neumann nicht mehr anzustreben. „Oliver Lorenz wird die Landesklasse-Mannschaft trainieren“, meinte der Vereinschef.

Der 51-jährige Wonneberger spielte schon für die Schiebocker und war später ihr Trainer. Vor fast neun Jahren verließ der 51-Jährige den BFV und wurde Trainer beim NFV Gelb-Weiß Görlitz. Bei den Neißestädtern gehörte „Wonne“ sozusagen zum Inventar, aber kurz nach Saisonbeginn war plötzlich Schluss. Görlitz zog seine erste Mannschaft aus der Landesliga zurück. Fred Wonneberger war sein Traineramt und den Job als sportlicher Leiter los.

Vierter Abgang beim Bischofswerdaer FV – nach Fritz Harzer, Juraj Kubista (beide unbekannt) und Bartosz Szymanski (Brandenburger SC Süd) – ist Franz-Josef Zech, der zum Landesligisten BSG Stahl Riesa wechselt. (js)

