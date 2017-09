Dritter Keeper kommt aus Polen Bischofswerda komplettiert das Torhüter-Gespann um Dominik Reissig und Max Höhne mit Daniel Szczepankiewicz.

Der Bischofswerdaer FV hat den polnischen Torwart Daniel Szczepankiewicz (rechts) verpflichtet. Links freut sich BFV-Geschäftsstellenleiter Fred Wonneberger. © PR

Fußball-Oberliga. Der ehemalige U 20-Nationaltorhüter Polens, Daniel Szczepankiewicz, hat die Verantwortlichen beim Bischofswerdaer FV im Probetraining überzeugt. Er unterschrieb einen Vertrag mit den Schiebockern bis zum 30. Juni 2018. BFV-Marketing-Leiter Tommy Klotke: „Dabei war sich das Trainerteam schnell über eine Verpflichtung des 1,87 Meter großen Torhüters einig, jedoch musste einige Zeit auf die Spielgenehmigung gewartet werden. In der vergangenen Woche wurden nun alle Formalitäten geklärt.“

Daniel Szczepankiewicz wurde 1993 im polnischen Konin geboren und durchlief die Nachwuchsmannschaften von Lech Poznan. Darüber hinaus absolvierte er bereits einige Spiele in der zweiten, dritten und vierten polnischen Liga sowie im polnischen Pokal. Außerdem war er bei einem U 20-Länderspiel im Aufgebot. Der Bischofswerdaer FV 08 ist der erste Verein in Deutschland für den Torhüter, der seinen Wohnsitz nach Bischofswerda verlagert.

BFV-Geschäftsstellenleiter Fred Wonneberger: „Daniel hat uns mit seinen fußballerischen Qualitäten und durch seine positive, menschliche Seite überzeugt. Er hat sich sofort in das Team eingebracht, schnell alle Namen gelernt und seine Vorderleute bereits auf Deutsch gecoacht. Daniel ist äußerst motiviert und lernt jeden Tag in Eigenverantwortung die deutsche Sprache. Dabei machte er bereits in kurzer Zeit extreme Fortschritte. Mit dieser Verpflichtung schließen wir die offene Lücke auf der Torwartposition, die durch den Abgang von Patrick Richter entstanden ist.“

Auch Daniel Szczepankiewicz war glücklich über den Wechsel zum BFV und erklärte: „Ich war positiv überrascht, wie freundlich und schnell ich von der Mannschaft aufgenommen wurde. Im Team herrscht eine tolle Atmosphäre, die Spieler haben mir sofort ihre Hilfe angeboten und unterstützten mich beim Umzug nach Bischofswerda. Der Wechsel zum BFV und damit nach Deutschland ist für mich eine völlig neue Herausforderung. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft mit meinen Fähigkeiten schnell weiterhelfen kann.“ (pr)

