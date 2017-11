Sportschießen Dritter in der Bundesliga Die Schützengilde setzt verstärkt auf den Nachwuchs – und der Erfolg spricht für sich.

Die Deutschenboraer Schützengilde hat ein erfolgreiches und sehr junges Bundesliga-Team: Maxi Reuter, Sylvio Lenhard, Emilia Draßdo, Florian Wilfert, Janett Reuter und Heiko Lorenz (v.l.). © privat

Richtig zufrieden waren die Verantwortlichen der Schützengilde Deutschenbora am Wochenende. Mit einem 3:2-Sieg gegen das Landesleistungszentrum Halle und ein glattes 5:0 gegen das Landesleistungszentrum Gölzau konnten die Sportschützen aus Deutschenbora erneut zwei Siege feiern. Nach einem holprigen Start am ersten Wettkampfwochenende, hier gewann man 3:2 gegen die Adlershofer Füchse aus Berlin und verlor knapp mit 2:3 gegen Jüterbog, setzt sich die Mannschaft vom Talentestützpunkt Deutschenbora in der Tabelle auf Platz 3. Sichtlich zufrieden zeigt sich Vizepräsident Hans Moldenhauer. „Wir setzen dieses Jahr verstärkt auf den Nachwuchs, in den letzten Jahren haben sich einige Sportler sehr gut entwickelt“.

Die Besonderheit bei der Bundesliga ist, dass hier die Sportler anhand ihres Leistungsniveaus direkt gegeneinander antreten. Der Beste eines Teams startet direkt gegen den Besten des anderen Teams. Die Mannschaft besteht aus fünf Sportlern, drei Einzelpunkte sind nötig für den Mannschaftssieg. Der Druck auf die Sportler ist dabei enorm, steht doch der Konkurrent direkt daneben, und jeder sieht, was der andere für ein Ergebnis hat. „Da wir im Training direkt auf die psychologische Komponente eingehen und aufgrund unserer Erfahrung wissen, wie man damit umgehen muss, haben wir keine Bedenken gehabt, unseren Nachwuchs einzusetzen“ sagt Trainer Torsten Sperling. „Die Kinder wachsen an ihren Aufgaben“ attestiert Hans Moldenhauer. Schließlich absolviert bereits der Nachwuchs internationale Wettkämpfe und lernt dort, mit dem Leistungsdruck entsprechend umzugehen. „Ein bisschen stolz sind wir schon drauf, eines der jüngsten Teams in der Bundesliga zu haben“, sagt Moldenhauer. Mit Platz 3 scheint es auch die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Aktuell trainieren die Deutschenboraer Schützen weiter, um die letzten drei Wettkämpfe bestmöglich zu absolvieren. „Haben wir keine großen Ausfälle, können wir Platz 3 halten“ ist sich Torsten Sperling sicher.

Acht Nachwuchskader trainieren am Stützpunkt in Deutschenbora. Während sich die leistungsstarken Sportler in der Bundesliga messen, treten die anderen Nachwuchssportler in der Landesliga an. Hier stehen die Schützen aus Deutschenbora sogar an erster Stelle, es konnten bislang alle Wettkämpfe gewonnen werden. „Unsere Bundesligareserve hat hier ganze Arbeit geleistet“, freut sich Hans Moldenhauer. „Schließlich sind wir neben Dresden die einzigen, die eine Mannschaft in der Bundesliga haben“, fügt er hinzu. Das bedeutet, alle anderen sächsischen Mannschaften setzen in der Landesliga ihre stärksten Sportler ein.

Umso erfreuter zeigt man sich in Deutschenbora mit der Tabellenspitze. Aber auf den nervenstarken Nachwuchs kann man sich verlassen, das haben die Deutschenboraer schon festgestellt. (tsp)

