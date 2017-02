Dritter Grippetoter im Kreis Görlitz Eine 97-jährige Frau ist an der Influenza gestorben. Die Erkrankungsfälle sind drastisch gestiegen.

Im Landkreis Görlitz ist die Influenza weiter auf dem Vormarsch. Erneut sind gegenüber der Vorwoche deutlich mehr Menschen an der Grippe erkrankt. Das Gesundheitsamt meldet für die fünfte Kalenderwoche – als letzte Januar- und erste Februarwoche – 211 Fälle, 35 Patienten mussten im Krankenhaus aufgenommen werden. In der Woche davor waren es 176 Influenzaerkrankungen, darunter 20, die stationär behandelt werden mussten.

Auch ein weiterer Todesfall trat auf, eine 97-jährige Frau aus einem Altenheim im Landkreis. Das ist bereits die dritte Person, die an der Grippe gestorben ist. Erst vorige Woche ist eine 73-Jährige betroffen gewesen. Das Gesundheitsamt hat zudem festgestellt, dass sich in einer Oberschule und auf drei Stationen in einem Krankenhaus die Influenza-Erkrankungen häufen. „Natürlich ist auch sonst die Lage in den Schulen und Kitas angespannt“, heißt es in der Mitteilung.

Die Grippe grassiert im Landkreis dieses Jahr wesentlich häufiger als noch im Vergleichszeitraum 2015. Damals gab es in den ersten fünf Wochen des Jahres zusammen gerade einmal 27 Influenzaerkrankungen.

Den Aussagen des Gesundheitsamtes liegen die Meldungen von 31 Arztpraxen und einem Krankenhaus im Landkreis zu grunde. (szo/tc)

