Dritter Anlauf für die Rehefelder Straße Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr gibt das Bauprogramm bekannt – und bedenkt die Region reichlich.

Die Rehefelder Straße in Altenberg ist in schlechtem Zustand. Was die Fahrbahnerneuerung so schwierig macht, ist nicht die Straße an sich, sondern das daneben wie hier der Tiefenbach. Foto: E. Kamprath

Mal ist die Staatsstraße S 182 drin im Landesbauprogramm, mal draußen: Seit Jahren kämpfen die Rehefelder um die Sanierung der Holperpiste nach Altenberg, die nach jedem Winter wieder ein Stück schlechter wird. Doch sie werden genauso wie die Pendler immer wieder vertröstet. Ortsvorsteher Tino Hauffe, der auch im Altenberger Stadtrat sitzt, sagte schon einmal frustriert: „Wir glauben prinzipiell nichts mehr, sondern erst dann, wenn es wirklich losgeht.“ Das war im Sommer 2014!

Nachdem die Bevölkerung im Kammgebiet die Nase voll hatte und Unterschriften für eine Petition an den Landtag sammelte, schien sich nämlich tatsächlich etwas zu bewegen. Es gab Signale, dass der Straßenbau beginnen könnte. Das war im Landtagswahljahr. Hauffes Skepsis schien angebracht gewesen zu sein. Denn so schnell, wie auf einmal die Sanierung der S 182 zwischen Rehefeld und Altenberg zumindest in einem ersten Abschnitt im Bauprogramm für 2015 aufgetaucht war, flog die Maßnahme noch im selben Jahr wieder raus. Das hatte nun nichts mit dem Wahlausgang zu tun, sondern mit der Aufgabe, an der sich dann über Monate Behörden abarbeiteten, ohne sich einigen zu können.

In Rehefeld sollte sich wieder einmal zeigen, was viele Osterzgebirgler belastet: Für ihre schöne Wohnlage zahlen sie drauf, werden sie in ihrer Entwicklung behindert und müssen immer wieder mit Einschränkungen leben. Denn beim Straßenbau auf der S 182, bei dem die Fahrbahn westlich von Altenberg insgesamt auf einer Länge von 3,4 Kilometern erneuert werden soll, geht es um mehr als ein Stück neues Asphaltband. Diese Straße führt hier durch Trinkwasserschutzgebiete des Talsperrensystems Klingenberg-Lehnmühle und des Speichersystems Altenberg. Da gelten hohe Anforderungen – nicht nur zum Beispiel für die Abwasserentsorgung oder den Einsatz von Heizöl, sondern auch für den Straßenbau. Das Niederschlagswasser muss so abgeleitet werden, dass die Trinkwasserspeicher nicht verschmutzt werden. Und das ist gemessen am Verkehrsaufkommen unverhältnismäßig teuer. Deshalb wurde nach Kompromissen gesucht. Und die sind anscheinend gefunden worden. Das Vorhaben steht im Bauprogramm des dafür zuständigen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr für dieses Jahr, das in enger Abstimmung mit den Landkreisen aufgestellt worden ist. 800 000 Euro sind dafür eingeplant. Und es ist nicht die einzige größere Maßnahme, die im Osterzgebirge auf Bundes- und Staatsstraßen erfolgt. Insgesamt wurden sieben Straßenbauprojekte ins Programm aufgenommen. So soll auf der S 182 auch noch auf einer Länge von 1,2 Kilometern östlich von Neuhermsdorf die Fahrbahn erneuert werden. Dort rechnet die Straßenbaubehörde mit Kosten von 240 000 Euro. Auch die S 183 soll zwischen Schmiedeberg und Oberfrauendorf auf 2,6 km für 430 000 Euro auf Vordermann gebracht werden, ebenso die S 187 in Reichstädt im zweiten Abschnitt für 435 000 Euro und die S 190 in Reinholdshain für 220 000 Euro. Auch auf der Bundesstraße B 170 wird die Fahrbahn erneuert. Das betrifft zum einen 500 Meter in Schmiedeberg-Unternaundorf und zum anderen die Ortsdurchfahrt in Altenberg auf 1,1 Kilometer Länge. Nähere Angaben zu Bauablauf, möglichen Verkehrseinschränkungen und konkreten Terminen liegen noch nicht vor. „Wir haben jetzt erst einmal grünes Licht bekommen, nun geht es in die Abstimmungen“, sagt Behördensprecherin Isabel Siebert. Aufgrund der Häufung der Baustellen im Osterzgebirge werden von den Kommunen massive Auswirkungen befürchtet. Zudem werden begonnene Maßnahmen wie in Reichstädt fortgeführt. (mit SZ/sab)

