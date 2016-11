Dritte Ostsächsische Pflegemesse in Löbau

Zum Entspannen: Am Stand von Armando Sommer von „Wir sind Altenpflege“ hatte es sich Kerstin Schulz am Wochenende bei der Pflegemesse in Löbau auf einer Entspannungsliege bequem gemacht. Für die Besucher gab es in der Messehalle vielfältige Informationen von Ausstellern aus allen Pflegebereichen. Die stellten ihre Produkte und Dienstleistungen vor und gaben auch einige Tipps.