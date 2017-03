Dritte Krokuswiese

Die Krokuswiese auf dem Hochschul-Campus am Ring.Foto: Dietmar Rößler

Die Krokus-Wiese am Ring steht in voller Blüte – und nicht nur die. Neben der auf dem Frauenfriedhof zum Gedenken an verstorbene Kinder gibt es nun sogar eine dritte: Ganz in Weiß strecken sich an der „Theodor-Körner-Allee“ Hunderte dieser Frühlingsblumen der Sonne entgegen. Wie an der berühmten „großen Schwester“ bildet auch hier eine uralte Platane einen kontrastierenden Hintergrund. Vielleicht bietet der angekündigte Abriss des „Hauses Z III“ der Hochschule die Möglichkeit, diese hübsche Landschaft sogar auszuweiten. Möglicherweise in Verbindung mit den Ruinen der Grundmauern des „Kaiserhauses“, die sich unter dem Hochschul-Gebäude befinden sollen? Eventuell auch verbunden mit einem Gedenken an den Zittauer Stadtrat und Unternehmer Könitzer. Welcher trotz Wachstum seiner Fabrik, die zuvor auf dem neuen Teil des Campus stand, die würdige Platane erhalten hatte. Auch die Hochschule hat dem Baum seinen Raum gelassen. (Rß)

