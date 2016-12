Aus dem Gerichtssaal Dritte Haftstrafe für den Brandstifter aus Gorbitz Frustabbau ist einer der Gründe, weshalb ein 31-jähriger Dresdner immer wieder zum Feuerzeug greift. Erst zündelte er in Kellern, dann traf es Autos.

Der Angeklagte Stefan V., hier mit seinem Verteidiger Ulf Israel, wurde erneut wegen Brandstiftung zu einer langen Haftstrafe verurteilt. © Sven Ellger

Das Urteil ist dann doch eine kleine Überraschung. Stefan V. wird am Landgericht Dresden wegen vorsätzlicher Brandstiftung in neun, versuchter Brandstiftung in zwei und Sachbeschädigung in sechs Fällen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten verurteilt. Die Strafkammer hält ihn in allen Anklagepunkten für schuldig und geht damit sogar weiter als die Staatsanwaltschaft.

Stefan V. ist demnach für eine Vielzahl von Bränden in Gorbitz verantwortlich – zunächst brannte es 2014 zweimal in Kellern von Mehrfamilienhäusern in der Harry-Dember-Straße 3, dann in der Nummer 5, wo V. wohnte. 2015 traf es dann jedoch vor allem Autos. Ab Ende September gibt es eine Häufung. Da brannten zwei Autos im Kresseweg – an einer Stelle, die V. von seiner Wohnung aus sehen konnte. Und schließlich kam es am 5. Oktober kurz nach Mitternacht zu einer ganzen Serie – vom Wilsdruffer Ring/Ebereschenstraße über Netto-Parkplatz am Altgorbitzer Ring, Parkplätze in der Espenstraße und am Omsewitzer Ring. 14 Autos wurden in jener Nacht Opfer der Flammen. Nach Angaben eines psychiatrischen Sachverständigen seien die Taten des Angeklagten auch eine Art, sich von seinem „Frustrationsstress“ abzureagieren. Am letzten Abend etwa habe V. Ärger an seinem Arbeitsplatz, einer Cateringfirma, gehabt. Hinweise für eine Einschränkung seiner Steuerungsfähigkeit gebe es jedoch nicht. V. sei voll schuldfähig,

V. selbst hat in dem Prozess geschwiegen. Es ist bereits die dritte Freiheitsstrafe für den gelernten Maler und Lackierer, der zuletzt in einem Festzelt als Servicekraft tätig war. Wegen ähnlicher Brandstiftungen wurde er bereits zu Haftstrafen von zwei beziehungsweise drei Jahren verurteilt. Richterin Kessler sagt, früher habe V. in Kellern gezündelt oder Sofas angesteckt. Dass V. Fahrzeuge anzünde, sei jedoch neu.

Verteidiger Ulf Israel hatte Freispruch gefordert. Es gebe zu wenige Beweise. Die Staatsanwaltschaft forderte fünfeinhalb Jahre Haft – und Freispruch für die beiden Keller-Brandstiftungen in der Harry-Dember-Straße. Doch gerade für letztere käme nur laut Gericht nur V. infrage. Der Täter musste in einem der Häuser, die im Keller verbunden sind, wohnen. Seit V. in Haft sitzt, haben die Bewohner Ruhe.

