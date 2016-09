Dritte Frau springt über fünf Meter

Brüssel. Sandi Morris hat als dritte Stabhochspringerin der Welt den Fünf-Meter-Klub erreicht. Diese Höhe meisterte die 24-jährige US-Amerikanerin am Freitagabend beim Diamond-League-Finale in Brüssel. Sechs Meter bei den Männern und fünf Meter bei den Frauen – das sind nach wie vor die magischen Marken. Morris überwand die fünf Meter im zweiten Versuch. Sie ist die zweite Frau, der das in einem Stadion gelang. Die Russin Jelena Issinbajewa nahm diese Höhe in ihrer unvergleichlichen Karriere sechsmal bei Freiluft-Wettkämpfen und zweimal in der Halle.

Derweil entschieden die deutschen Leichtathleten wie 2015 den Länderkampf „Berlin fliegt“ für sich. Bei der Show am Brandenburger Tor gewann das Gastgeber-Trio am Sonntag mit 46 Punkten vor Großbritannien (40,5), Frankreich (24,5), Italien (20) und Spanien (17). Für den Deutschen Leichtathletik-Verband gingen bei der sechsten Auflage drei Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele von Rio de Janeiro an den Start. Stabhochspringer Tobias Scherbarth siegte mit 5,37 Metern. Weitspringerin Malaika Mihambo triumphierte mit 6,35 Metern. Bei der Premiere des Männersprints kam es auf die Höchstgeschwindigkeit und nicht auf die Zeit an. Julian Reus erreichte mit 41,6 Kilometern pro Stunde den besten Wert. (dpa/sid)

