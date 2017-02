Driften auf Eis in Jonsdorf In Jonsdorf sind Motorradfahrer beim Eisspeedway ohne Bremsen durch die Halle gerast. Wir schauen mit vielen Bildern auf die Veranstaltung zurück.

Erste Runde in der Speedway 500 ccm Solo-Klasse © Rafael Sampedro

Jonsdorf. Beim fünften Pro-Tec-Cup hieß es am Wochenende „Drift on Ice“ in der Eishalle in Jonsdorf. In mehreren Kategorien zeigten die Fahrer am Samstagabend ihr Können – so wie in der Speedway 500 ccm Solo-Klasse. Neun Motorradfahrer aus Deutschland, den Niederlanden, Russland, Tschechien, Polen und Dänemark gehörten allein ihr an.

Speedway ist die einzige Motorsportart, die ohne Bremsen ausgetragen wird. Mit heißen Kurvendrifts rasen die internationalen Topfahrer auf ihren 500ccm-Maschinen über das Eis, angetrieben durch Methanol und über 800 Spikes. (szo)

