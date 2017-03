Drewag-Sitz wechselt Besitzer Ein Berliner Büro hat einen Teil des World Trade Centers erworben. Das könnte nicht der letzte Kauf sein.

Ein Berliner Immobilienunternehmen hat sich in das World Trade Center eingekauft. Die Firma Polis Immobilien hat einen Teil des Areals an der Freiberger Straße übernommen. Dabei handelt es sich um das siebengeschossige Gebäude mit der Adresse Rosenstraße, in dem die Drewag eingemietet ist. Rund 13 400 Quadratmeter vermietete Fläche gehören zu dem Gebäude, teilt das Unternehmen mit. Verkäufer ist ein Investor aus Spanien. Das Hochhaus wurde 1996 erbaut, befindet sich in einem guten Zustand und ist voll vermietet. Hauptmieter ist die Drewag.

Mit dem Kauf wagt das Berliner Unternehmen einen weiteren Schritt nach Dresden. „Gerade in der sächsischen Landeshauptstadt befindet sich der Büroimmobilienmarkt in einem deutlichen Aufwärtstrend“, sagt Polis-Vorstand Mathias Gross. Drei weitere Gebäude sind bereits im Besitz der Berliner und werden von der Firma komplett bewirtschaftet. Gross schließt nicht aus, dass sich die Zahl der Immobilien im Portfolio der Firma noch erhöhen könnte. Von Interesse seien Objekte in innerstädtischen Lagen an den wichtigsten deutschen Bürostandorten. Neben Dresden zählt auch Leipzig dazu. Hier will Polis ebenfalls verstärkt nach lukrativen Bauten suchen. Die Studie „Immobilienmärkte Berlin und Ostdeutschland 2016“ bestätigt den Aufwärtstrend Dresdens. Demnach sind die Leerstände bei Büroimmobilien in der Stadt seit 2011 rückläufig, die Bürobeschäftigung hat im selben Zeitraum deutlich zugenommen.

Das World Trade Center hat im vergangenen Jahr sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Der Standort ist beliebt, nicht nur wenn es um Platz für Büros geht. Hier haben sich auch Einzelhändler, ein Theater und eine Privatuniversität angesiedelt. Die Hauptbibliothek zieht bald aus. Mehrere Interessenten für die Flächen gibt es schon.

