Drewag musste Dresdnern ganz kräftig einheizen Die Kraftwerke erzielten Spitzenleistungen wie seit 15 Jahren nicht mehr.

Der Frühling naht. Die Dresdner freuen sich, dass es nach der sibirischen Kältewelle endlich wieder etwas wärmer wird. Wegen der Kälte hatten Bernd Lehmann und seine Leute in der vergangenen Woche viel zu tun. Als Abteilungsleiter ist er für das 582 Kilometer lange Dresdner Fernwärmenetz der Drewag zuständig. Seit 1991 war es um 333 Kilometer erweitert worden. Das gesamte System musste jetzt zeigen, wie leistungsfähig es ist.

Der Winter war zwar bis Mitte Februar so warm wie schon lange nicht mehr. Den bisherigen Höchstwert erzielten die Kraftwerke bis dahin am 6. Februar mit 583 Megawatt (MW). Da waren es gerade mal minus sieben Grad. Doch seit Sonntag vor einer Woche ging es dann Schlag auf Schlag. Gemessen wird immer morgens, wenn die meiste Fernwärme benötigt wird, erklärt Lehmann. Am 25. Februar waren bei knapp minus neun Grad 573 MW nötig, damit die Heizungen warm blieben, am Montag bei minus elf Grad bereits 637 MW. Der Rekord wurde am Mittwoch erzielt, als die Kraftwerke bei fast minus 13 Grad eine Leistung von 692 MW erzeugen mussten.

So viel musste die Drewag den Dresdnern zum letzen Mal vor 15 Jahren einheizen. Am 9. Januar 2003 brachten es die Heizkraftwerke bei knapp minus 14 Grad auf 693 MW, verweist der Fernwärmechef auf die Statistik. In den vorangegangenen Jahren war dies nur 1997 mit 728 MW übertroffen worden.

Allerdings blieb damals wie heute noch genügend Spielraum. Die Dresdner Kraftwerke haben eine ausreichende Kapazität von 812 MW, erklärt Lehmann. Weit über die Hälfte davon kann mit 480 MW in den Anlagen an der Nossener Brücke erzeugt werden. Selbst bei minus 15 Grad könnten die 120 000 angeschlossenen Dresdner Wohnungen und 5 700 Geschäftsgebäude noch problemlos beheizt werden.

Mit den zumindest etwas steigenden Temperaturen waren die Anlagen in den Kraftwerken nach der Wochenmitte nicht mehr ganz so belastet. Am Donnerstagmorgen erzeugten sie bei minus zwölf Grad nur noch 689 MW, einen Tag später zehn MW weniger. Für die Drewag zahlen sich besonders an solchen kalten Tagen die Investitionen ins Fernwärmenetz aus. Weit über die Hälfte der Leitungen sind neu und mit dickem Kunststoff isoliert.

