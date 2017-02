Drewag lässt Bäume am Elberadweg fällen

Der städtische Versorger Drewag startet demnächst mit den Arbeiten an einer neuen Fernwärmetrasse nach Pieschen. Dafür müssen nun einige Bäume in der Leipziger Vorstadt weichen. Gefällt wird entlang des Elberadweges zwischen der Uferstraße und dem Citybeach sowie an der Leipziger Straße im Abschnitt zwischen Gothaer und Erfurter Straße. Am Elberadweg sind es insgesamt 14 Traubenkirschen nordöstlich des Citybeaches und zwei Bäume am Neustädter Hafen. Die Traubenkirschen auf der Elbseite bleiben stehen. An der Leipziger Straße fallen drei Bäume.

Der Verlust soll mit Neupflanzungen ausgeglichen werden. Mit der neuen Fernwärmetrasse wird Pieschen bis 2021 an das Netz angeschlossen werden. Dabei geht es vor allem darum, Tausende neue Wohnungen und Geschäftsräume zu versorgen. Dafür werden in den kommenden Jahren 8,5 Kilometer neue Leitungen zwischen Elbe und Großenhainer Straße verlegt. (SZ/noa)

