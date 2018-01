Drewag heizt mit 50 Kleinkraftwerken Das Fernwärmenetz wird zwar erweitert. Ist kein Anschluss möglich, gibt es andere Lösungen.

Dresden hat ein modernes Fernwärmenetz. Das ist mittlerweile auf 582 Kilometer gewachsen. Dieses Jahr kommen weitere zehn Kilometer hinzu. Doch nicht alle Gebäude können angeschlossen werden, da das Netz nicht bis in alle Gebiete reicht. Dafür hat die Drewag andere Lösungen, erläutert Swen-Sören Börner, der als Abteilungsleiter für den Fernwärmevertrieb zuständig ist. So wurden in den vergangenen Jahren etwa 50 kleine Blockheizkraftwerke in Mehr- und Einfamilienhäuser sowie in Schulen eingebaut. 2017 wurden ein Dutzend dieser Anlagen installiert. Sie arbeiten sehr effektiv, da die Energie zu fast 90 Prozent zur Erzeugung von Wärme und Strom ausgenutzt wird.

Ein Blockheizkraftwerk wurde beispielsweise in einem Neubau am Lauschigwiesenweg in Klotzsche installiert. Es liefert auch Strom für das Mehrfamilienhaus. Bei den nächsten Abschnitten in diesem Baugebiet sollen weitere Anlagen folgen. Mit einer solchen wird auch der künftige Königspark beheizt. Der entsteht gegenwärtig auf dem Gelände des einstigen Wachwitzer Weidner-Sanatoriums. Dort wird ein Heizhaus mit einem Blockheizkraftwerk gebaut. Das beheizt über das Leitungssystem in diesem sogenannten Inselnetz die Häuser mit 94 Wohnungen.

Eine zweite Möglichkeit ist, Pelletheizungen einzubauen. Das ist vor allem dort der Fall, wo der Bauherr besonders hohe Ansprüche an eine ökologische Wärmeversorgung hat. Derartige Anlagen hat die Drewag unter anderem bei Neubauten an der Wiener Straße installiert. (SZ/phi)

