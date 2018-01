Drewag baut Kraftwerksgebäude für Puppensammlung aus Die Stadtwerke investieren dieses Jahr 125 Millionen Euro. Viel Geld wird für Fernwärme sowie Strom-, Gas- und Wasserversorgung ausgegeben.

Diese Charakterköpfe und Puppen sollen ins Kulturkraftwerk. Die Drewag baut bis 2020 ein Gebäude aus, damit das Depot der Puppentheatersammlung aus der Garnisionskirche dorthin ziehen kann. © Marion Gröning

In diesem Jahr wollen die Stadtwerke ehrgeizige Projekte fortsetzen beziehungsweise neu beginnen. Rund 125 Millionen Euro will die Drewag investieren. Das geschieht jetzt unter Leitung des neuen Geschäftsführers Frank Brinkmann. Der 51-Jährige stellte sich am Donnerstag beim Drewag-Neujahrsempfang im Kraftwerk Mitte erstmals öffentlich vor. An dem Abend übernahm er offiziell den Posten von seinem Vorgänger Reinhard Richter.

Brinkmann hatte zuvor die Dortmunder Energie- und Wasser GmbH geleitet. Ein wichtiges Ziel sei es, die Dresdner Stadtwerke und den regionalen Energieversorger Enso zusammenzuführen, um effizienter arbeiten zu können. Pläne für einen Stellenabbau gibt es nicht.

Die Drewag engagiert sich nicht nur, um Dresden mit Fernwärme, Strom, Gas und Wasser zu versorgen. Sie baut auch das alte Kraftwerk Mitte weiter für kulturelle Zwecke aus. So wird ab diesem Jahr das alte Gebäude „Lichtwerk“ gegenüber vom Theaterkomplex für die Puppentheatersammlung der Staatlichen Kunstsammlungen hergerichtet. Bisher befindet sie sich im Museum für Sächsische Volkskunst und in der Garnisonkirche. Bis Ende 2020 sollen die insgesamt 2 750 Quadratmeter großen Räume so ausgebaut sein, dass die größte und bedeutendste Puppentheatersammlung der Welt einziehen kann.

Die Drewag will zudem das Stromnetz weiter modernisieren und flutsicher ausbauen. So werden 2018 sechs Millionen Euro investiert, um zwei neue Umspannwerke in Reick und Rähnitz zu errichten. Außerdem werden Messeinrichtungen erneuert. So ersetzen Monteure weiter alte Drehstromzähler durch elektronische Zähler mit einer Digitalanzeige. Seit 2010 wurden bereits 80 Prozent der Dresdner Haushalte damit ausgestattet. Kunden können sich so einen besseren Überblick verschaffen, wie viel Strom sie verbrauchen.

Modernisiert wird auch die Trinkwasserversorgung. Bei einem Großprojekt werden Anlagen auf dem Gelände an der Fischhausstraße erneuert, das ein Dreh- und Angelpunkt für das rechtselbische Stadtgebiet ist. Dort ist der alte Hochbehälter Saloppe weitgehend abgerissen worden, um Platz für den Neubau des benachbarten Hochbehälters Saloppe zu schaffen. Er wird ab April neu gebaut. 2022 soll er stehen.

