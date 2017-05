Dresdner ziehen in den Gasthof Eric Tischer und Corina Dietrich fühlen sich wohl auf dem Dorf. Sie sagen, sie könnten auch von zu Hause aus arbeiten.

Die neuen Eigentümer, hier im ehemaligen Saal: Corina Dietrich und Erik Tischer mit Paula.

Die alte Bühne ist noch vorhanden.

Hier ging’s in die Dorfgaststätte.

Die Geschichte mit den abgeholzten Bäumen ist längst vergessen. „Da hat keiner mehr etwas gesagt“, meint Erik Tischer und schmunzelt. Dass die neuen Bewohner des früheren Gasthofes die hohlen Stämme vor dem Gebäude fällen ließen, war zwar kein schöner Einstand, aber notwendig. „Wir wurden mittlerweile sehr gut in Freitelsdorf aufgenommen“, pflichtet auch Corina Dietrich bei. Die fast dreijährige Tochter Ella hat Spielgefährten gefunden, Baby Paula, sechs Wochen alt, wird auf dem Dorf sowieso von allen bewundert. „Hier sind die Menschen ruhiger und geerdet, in der Stadt ist es laut und stickig“, so Corina Dietrich. Seit die Dresdnerin (36) und der gebürtige Radebeuler (47) nach Freitelsdorf gezogen sind, sind sie mehr als zufrieden.

Sie ist Architektin, er arbeitet für einen städtischen Dresdner Bau-Eigenbetrieb. Sie fanden das Angebot des leerstehenden Gasthofes in einer Kleinanzeige und waren sofort begeistert: „Die Raumhöhen sind passend für einen 1,93-Meter-Mann wie mich“, sagt Erik Tischer lächelnd. Außerdem bekamen sie ein Grundstück mit drei Hausnummern. Die Gaststube lief noch bis vor zehn Jahren. „Wir haben den Alteigentümern versprochen, dass wir den Vierseithof auf alle Fälle als Einheit belassen“, so die früheren Dresdner. Etwas anderes würde ihrem Empfinden auch widersprechen.

Das Paar ist altem Gemäuer und alternativen Bauweisen gegenüber sehr aufgeschlossen. Sie haben mittlerweile viele alte Fotos des um 1850 gebauten Gasthofs. Zu ihrer Überraschung stellten die Bauherren fest, dass die Gebäudesubstanz an manchen Stellen deutlich älter ist. Als sie Wände im Erdgeschoss öffneten, kamen Putz und Farbe hervor, die das vermuten lassen.

Vorerst haben sich Corina und Erik im ehemaligen Stall niedergelassen, der ein Wirtschaftsbetrieb des Gasthauses war. Hier finden sich die typischen Gewölbedecken. Parallel dazu hat der Ausbau des Gasthofes zum Wohnen auf zwei Etagen begonnen. In Lehmbauweise sollen hier die Räume abgetrennt werden. „Das Holzständerwerk wird mit Lehmstein ausgefacht“, formuliert es Erik Tischer korrekt. Naturmaterial, vor allem Holz, kommt zum Einsatz. Außer den Zimmererarbeiten und dem Mauern eines Grundofens im ehemaligen Gastraum durch einen Fachmann wollen die Bauherren allein und mit Freunden viel selbst machen. Auch neue Fenster baut allerdings ein Tischler. „Werkeln ist unsere Freizeit, einen Fernseher brauchen wir nicht“, sagen die Bauherren. Peu à peu kann es vorangehen. Das Paar rechnet mit rund 220 000 Euro Baukosten. Nur die Hälfte ist für Material und Fremdleistungen eingeplant.

Die vorhandene Bühne im Saal soll auf alle Fälle bleiben. Vielleicht kann man ja einen separaten Zugang schaffen, damit dieser Teil öffentlich genutzt werden kann, überlegt Corina Dietrich laut. Auf alle Fälle kommen aber die beiden untypischen Schornsteine weg. Dafür wird bald der Ofen wärmen, der in der ehemaligen Gaststube – der neuen Wohnküche der Familie – entsteht. Die Ex-Dresdner waren überrascht von der sehr guten Bausubstanz, die sie hier vorfanden. Dass sie auch gute Lebensqualität finden, war ihnen vorher klar. Allerdings blieb die Anschaffung eines zweiten Autos nicht aus. Einkäufe erledigt das Paar, das in Dresden arbeitet, unterwegs. Doch perspektivisch könnten sich beide vorstellen, auch von zu Hause aus tätig zu werden. „Das Funk-Internet von Mancitynet ist nicht schlecht“, sagen sie.

