Dresdner trennen Müll nicht gut Die Abfallmenge in der Stadt ist gestiegen. Dabei zeigt sich, dass immer noch zu viel Verwertbares im Restmüll landet.

Eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Die Dresdner produzieren wieder mehr Müll. In privaten Haushalten sind im vergangenen Jahr 179 503 Tonnen Abfall entstanden. Das sind rund 4 000 Tonnen mehr als noch im Jahr zuvor. Die gute Nachricht: Der einzelne Dresdner hat so viel Müll gemacht, wie schon im letzten Jahr. Mit 327 Kilogramm Abfall pro Kopf und Jahr ist die Zahl konstant geblieben. Die Zunahme ergibt sich aus der gestiegenen Einwohnerzahl der Stadt.

Aber: Zu viel Müll landet noch im Restabfall. Eine Analyse der Stadtverwaltung zeigt: 60 Prozent des Restabfalls gehören eigentlich in andere Mülltonnen.

So müsste die Hälfte des falsch sortierten Abfalls ihren Weg in die Biotonne finden. Und der Anteil der nicht aussortierten Kunststoffe ist von 16 Prozent im Jahr 2012 auf 17 Prozent in den Jahren 2015/16 gestiegen. Das sei zu einem Teil auch der wachsenden Beliebtheit von Coffee-to-go-Bechern geschuldet, so die Stadt. Lediglich der Anteil von Papier und Pappe im Restmüll ist zurückgegangen. Das liegt laut Stadtverwaltung an der Einführung der Blauen Papiertonne für jeden Haushalt vor einigen Jahren, die die Entsorgung deutlich einfacher gemacht hat.

Und immerhin vermüllen die Dresdner auch ihre Umwelt zunehmend weniger. 51 Tonnen weniger Unrat ist von öffentlichen Flächen entfernt worden. Das hat dann auch 4 000 Euro weniger gekostet, trotzdem aber noch 130 970 Euro auflaufen lassen.

377 Tonnen Restmüll, Sperrmüll und Grünabfälle haben die Müllmänner

der Stadtreinigung im vergangenen Jahr eingesammelt. Darunter befanden sich 1 795 Elektrokleingeräte, 932 Auto- und Lkw-Reifen, 373 Fernseher und Computer-Bildschirme sowie 134 Kühlschränke und Froster. (SZ/cs)

