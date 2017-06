Dresdner Straße wird zum Nadelöhr

Warum genau muss die Dresdner Straße halbseitig gesperrt werden? Bereits seit dem vergangenen Jahr tauschen die Wasserversorgung Weißeritzgruppe und die Freitaler Strom und Gas auf der Dresdner Straße in Hainsberg und Deuben marode Wasser- und Gasleitungen aus. Jetzt rücken die Bauarbeiten in einen neuralgischen Bereich vor: an die Dreifachkreuzung der Dresdner Straße mit der Bürger-, Krönert- und Güterstraße. Die Straße ist dort so eng, dass der Verkehr nicht zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt werden kann. Die Straße muss halbseitig gesperrt werden.

Welche Folgen hat das für Autofahrer? Wer aus Richtung Dresden kommt, kann weiterhin die Dresdner Straße benutzen. Allerdings ist das Linksabbiegen in die Krönertstraße nicht mehr möglich, weil das zu erheblichem Rückstau führen würde. Autofahrer müssen deshalb die Wehrstraße benutzen. Ebenfalls nicht möglich ist das Rechts- und Linksabbiegen an der Kreuzung Bürgerstraße. Dort baut die Wasserversorgung Weißeritzgruppe. Die andere Zufahrt zum Rewe- und Aldi-Markt bleibt aber bestehen. Wer zum Klinikum will, muss über die Semmelweisstraße fahren.

Welche Umleitungen sind aus Richtung Tharandt geplant? Die Autofahrer, die aus Richtung Tharandt kommen, können die Dresdner Straße nicht weiterfahren. Sie müssen in die Krönertstraße abbiegen, nach links in die Wehrstraße fahren und gelangen so zurück auf die Dresdner Straße. Damit diese Umleitungsstrecke reibungslos funktioniert, macht die Stadt diese Verbindung zur Hauptstraße. Die Zufahrt von der Wehrstraße auf die Krönertstraße wird gesperrt. Alle Autofahrer, die aus Richtung Tharandt kommen, können nicht in die Güterstraße einfahren. Auch dafür ist eine Umleitung ausgeschildert.

Mit welchen Verkehrsbehinderungen rechnet die Stadt? Vor allem am Dienstag wird mit erheblichen Staus in beiden Richtungen gerechnet. Danach, so hofft die Stadt, haben sich die Autofahrer an die Sperrungen gewöhnt, vermeiden unnötige Fahrten oder umfahren Freital. Die Stadt hat nicht nur in Freital, sondern zum Beispiel auch in Grumbach und Tharandt große Stauwarnschilder aufgestellt. Freital könnte zum Beispiel weiträumig im Norden über die Bundesstraße B173 umfahren werden.