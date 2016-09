Dresdner Straße wird halb gesperrt Ab der kommenden Woche müssen sich Autofahrer auf eine Umleitung einstellen. Der Grund ist die Sanierung eines Hauses.

Freital. Für Autofahrer wird es ab der kommenden Woche auf der Dresdner Straße in Freital-Potschappel eng. Wie Bauamtschef Gerhard Schiller im Technischen Ausschuss des Stadtrates vor kurzem mitteilte, muss die Straße vom Dienstag, 4. Oktober, bis zum Freitag, 14. Oktober, halbseitig gesperrt werden. Der Grund: Das Gebäude an der Dresdner Straße 46, das bereits seit mehreren Monaten saniert wird, bekommt in diesen Tagen einen neuen Wasser-Hausanschluss. Dafür sind Bauarbeiten auf der Straße nötig.

Für Autofahrer, die von Dresden kommen, ändert sich nichts. Für sie wird Freitals Hauptverkehrsstraße zur Einbahnstraße. Autofahrer, die nach Dresden wollen, müssen hingegen auf die Umleitung über die Coschützer Straße und die Richard-Wagner-Straße ausweichen.

Die Bauarbeiten an dem maroden Haus in der Dresdner Straße 46 sollen zum Jahresende abgeschlossen sein. Der Pflegedienst Rietzschel und eine Hausarztpraxis sollen dort einziehen. Unter dem Dach entsteht eine Senioren-WG. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, wird die Fassade zur Dresdner Straße hin nach historischem Vorbild wieder hergestellt. Erhalten bleiben auch das geschwungene Fenstergitter der Eingangstür, die Eingangstür selbst und die Sandsteineinfassungen der Fenster. Die alten Fenster selbst werden durch neue, aber historisch anmutende, Holzfenster ersetzt. Das Dach bekommt wieder eine Schiefereindeckung.

Eigentümer des Hauses ist Milan Vorhand, der in Freital bereits Immobilien wie den Goldenen Löwen, das Storchenbrunnen-Quartier, den Glasmaschinenbau, das Ex-NKD-Kaufhaus und die Seifenfabrik saniert hat. Rund eine Million Euro kostet die Sanierung des Hauses nun.

