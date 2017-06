Dresdner Straße wird erneuert Das Landesamt für Straßenbau wird die Fahrbahn der S 82 auf Vordermann bringen – im September soll es losgehen.

Von der Dresdner Straße 118 bis Bergstraße in Meißen, das sind rund 1,2 Kilometer, werden die Asphaltdeck- und -binderschicht erneuert. Außerdem werden Kontrollschächte repariert.

Das erklärte Nicole Wernicke, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, auf SZ-Nachfrage. Auch von der Bergstraße in Meißen bis Zufahrt Netto in Meißen, rund 600 Meter, wird die Asphaltdeckschicht ausgetauscht. „Die Bauausführung dieser Bereiche findet voraussichtlich unter halbseitiger Sperrung mit mehreren Sperrabschnitten statt. Bauzeit für diesen zweiten Bauabschnitt ist ab September geplant.“ Zwischen dem Kapitelholzsteig und der Lückenhübelstraße werden auf rund 580 Metern Länge die Fahrbahn erneuert und die Gehwege gebaut. Außerdem werden die Leitungen für Gas und Trinkwasser ausgetauscht. Zudem müssen in diesem Bereich Stützmauern erneuert werden. Die Ausschreibung für diesen zweiten Bauabschnitt ist voraussichtlich im Juni geplant, teilte Sprecherin Nicole Wernicke mit.

Der dritte Bauabschnitt umfasst die Dresdner Straße von der Zufahrt zum Netto bis circa 60 Meter nach Brauhausstraße in Richtung S 177 – insgesamt rund 250 Meter. Hier werden Gehwege mit Optimierung für den Radverkehr ausgebaut, die Medien erneuert, womit die grundhafte Erneuerung der Fahrbahnbereiche verbunden ist. „Momentan erfolgt durch die Stadt Meißen die Voruntersuchung und Variantenerörterung. Aufgrund des Planungsstadiums steht noch kein genauer Realisierungszeitraum fest.“ (SZ/ul)

