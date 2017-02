Dresdner Straße wird 2018 gebaut Interessierte Bürger können sich die Pläne ab sofort im Stadtbauamt auf der Leipziger Straße ansehen.

Die Stadt will Gehwege, Parkstände, Begrünung und Straßenbeleuchtung zwischen der Brauhausstraße und Zaschendorfer Straße erneuern. Das soll im Rahmen des geplanten Ausbaus der Dresdner Straße (S 82) durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr geschehen. Zur Erleichterung für die Fußgänger sollen an zwei Stellen Querungshilfen in Form von Fußgängerinseln eingebaut werden. Interessierte Bürger können sich ab sofort im Stadtbauamt auf der Leipziger Straße 10, im ersten Obergeschoss zu den üblichen Bürozeiten über die geplanten Baumaßnahmen informieren. Der Ausbau der Dresdner Straße soll noch in diesem Jahr geplant und im nächsten Jahr gebaut werden. Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Fördermittel bewilligt werden. Meißen will rund 400 000 Euro in das Bauvorhaben investieren. (SZ)

