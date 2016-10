Dresdner Straße wieder frei Die Einbahnstraßenregelung könnte schon bald aufgehoben werden. Vorausgesetzt, das Wetter in Freital spielt mit.

Die Einbahnstraßenregelung auf der Dresdner Straße in Freital-Potschappel wird voraussichtlich am Sonnabendmorgen aufgehoben. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Voraussetzung ist allerdings, dass es am Freitag keinen Dauerregen gibt. Nur dann kann eine neue Asphaltschicht aufgetragen werden. Sollten die Arbeiten nicht möglich sein, kann die Einbahnstraßenregelung erst zum Anfang der kommenden Woche aufgehoben werden. In der nächsten Woche sind dann außerdem noch Restarbeiten geplant – ohne größere Behinderungen für Autofahrer.

Grund für die halbseitige Sperrung ist das Verlegen eines Wasseranschlusses für das Haus Dresdner Straße 46. Dieses wird saniert. Autofahrer, die Richtung Dresden unterwegs sind, müssen deswegen eine Umleitung in Kauf nehmen. (SZ/win)

