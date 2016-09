Dresdner Straße länger Nadelöhr Bei den Arbeiten an der Ecke Rabenauer Straße gibt es Verzug. Der Weg nach Hainsberg wird dadurch erschwert.

© André Schulze

Freital. Die Bauarbeiten an der Ecke Dresdner Straße/Rabenauer Straße dauern voraussichtlich eine Woche länger als ursprünglich geplant. Wie Freitals Bauamtschef Gerhard Schiller mitteilte, habe die dort tätige Wasserversorgung Weißeritzgruppe einen Bauverzug angemeldet. Ursprünglich sollten die Arbeiten am 15. Oktober beendet sein. Nun kann die Straße wohl erst am 22. Oktober freigegeben werden.

Die Arbeiten sind nötig, weil die alten Leitungen in dem Bereich marode waren und ausgetauscht werden müssen. Für Autofahrer ist die Linksabbiegespur von der Dresdner Straße in die Rabenauer Straße gesperrt. Wer in Richtung Rabenau oder nach Hainsberg will, muss die Umleitung über die Tharandter Straße, Somsdorfer Straße und Hainsberger Straße nehmen.

Nach dem 22. Oktober werden die Arbeiten im Abschnitt zwischen der Brücke zur Papierfabrik und dem Bahnhof Hainsberg fortgesetzt. In diesem Abschnitt werden die Arbeiten sowohl der Freitaler Strom und Gas als auch der Wasserversorgung bis 30. November dauern. Die Bauarbeiten auf der Dresdner Straße gehen dann 2017 weiter. Die Gas- und Wasserleitungen sollen bis zur Güterstraße schrittweise ersetzt werden.

