Dresdner Straße erst halb, dann ganz zu Der Kanalbau geht voran und wird zur Herausforderung für Kraftfahrer. Die Stadt wird zur Einbahnstraße.

Heidenau. Die Straßensperrungen zum Stadtfest am Wochenende waren kurz und hatten einen guten Grund. Die, die jetzt folgen auch, nur dauern sie länger. Der Juni wird für Kraftfahrer zur Geduldsprobe. Die Kanalsanierung auf der Dresdner Straße in Heidenau geht voran. Bevor sie beendet wird, gibt es noch einmal Einschränkungen. Erst wird die Straße auf einem Stück zur Einbahnstraße, dann für reichlich zwei Wochen sogar voll gesperrt.

31. Mai bis 22. Juni: Einbahnstraßen

Zunächst werden im Abschnitt der Dresdner Straße zwischen Ring- und Elbstraße provisorische Gehwegüberfahrungen hergestellt. Damit kann während der eigentlichen Kanalsanierungsarbeiten der Verkehr wenigstens in eine Richtung fließen.

Deshalb wird die Dresdner Straße zwischen der Ringstraße (Eis-Wolf) und der Bahnhofstraße/Pillnitzer Straße (Rathaus) vom 31. Mai bis voraussichtlich 6. Juni zur Einbahnstraße in Richtung Dresden. In Richtung Pirna führt die Umleitung über die Bahnhof- und Ringstraße.

Auch die Ringstraße zwischen Bahnhofstraße und Haeckelstraße wird zur Einbahnstraße. In Höhe der Ringstraße kann dann wieder auf die Dresdner Straße gefahren werden.

7. bis 22. Juni: Noch mehr Umleitungen

Nach Pfingsten wird es ernst.Vom 7. bis voraussichtlich 22. Juni wird zusätzlich die Dresdner Straße zwischen Ringstraße und Mühlenstraße voll gesperrt. In Richtung Dresden geht es ab der Max-Walter-Brücke über die Mühlenstraße, die Ernst-Thälmann- und die Haeckelstraße über die Kreuzung Ringstraße auf die Dresdner Straße bis zum Knotenpunkt Bahnhofstraße/Pillnitzer Straße (Rathaus) als Einbahnstraße geführt.

In der Gegenrichtung bleibt es bei der bereits eingerichteten Umleitung über die Bahnhof- und die Ringstraße (als Einbahnstraße). Da an der Kreuzung Dresdner Straße/Ringstraße (Eis-Wolf) dann aber eine Ausfahrt nach rechts auf die Dresdner Straße in Richtung Pirna nicht möglich ist, geht es über die Haeckel-, die Ernst-Thälmann- und die Mühlenstraße bis zur Max-Walter-Brücke. Und das ist noch nicht alles: Am 6. Juni wird die Mühlenstraße für einen Tag zur Einbahnstraße. Das heißt, es geht nur aus der Mühlenstraße auf die Dresdner Straße. Rein geht es über die Dresdner, die Haeckel- und die Ernst-Thälmann-Straße.

Weitere Vollsperrungen

Seit Montag sind auch die Einsteinstraße bis 17. Juli und die Naumannstraße bis Ende Juni voll gesperrt. Auf der Sedlitzer Straße zwischen Burg- und Geschwister-Scholl-Straße wird noch bis 14. Juli gebaut, auf der Emil-Schemmel-Straße zwischen Hausnummer 32 und 38 bis Ende Juni. Hier entstehen zusätzliche Parkplätze für Mügeln.

