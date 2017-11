Dresdner Straße bald wieder frei Mit rund zwei Monaten Verzug werden die Bauarbeiten an der Ecke Güterstraße in Freital beendet.

Noch ist an der Ecke Dresdner Straße/Güterstraße nur eine Spur für Autofahrer frei. In einer Woche sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. © Andreas Weihs

Gute Nachricht für alle Autofahrer: Die Dauerbaustelle an der Ecke Dresdner Straße/Güterstraße kommt zu einem Ende. Wie die Freitaler Stadtverwaltung mitteilt, sollen die Arbeiten bis zum 5. Dezember abgeschlossen sein. Dann ist die Dresdner Straße an der Stelle wieder zweispurig befahrbar. Die Umleitung über die Krönertstraße und die Wehrstraße, die alle Autofahrer aus Richtung Tharandt nehmen mussten, kann aufgehoben werden. Auch die Busse fahren wieder planmäßig.

Grund für die Einengung sind Arbeiten an den unterirdisch liegenden Leitungen. Bereits seit Mai 2016 werden an der Dresdner Straße in Deuben und Hainsberg neue Gas- und Wasserleitungen verlegt, weil die alten marode waren. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Bauprojekt der Freitaler Strom und Gas (FSG) und der Wasserversorgung Weißeritzgruppe (WVW). Das Vorhaben unterteilt sich in drei Bauabschnitte mit fünf Bauphasen. Der komplizierteste und zugleich letzte Bauabschnitt befindet sich an der Dreifachkreuzung der Dresdner Straße mit der Bürger-, Krönert- und Güterstraße.

Die Straße ist dort so eng, dass der Verkehr nicht zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt werden konnte. Die Straße musste Anfang Juni halbseitig gesperrt werden. Wer aus Richtung Dresden kommt, kann seitdem weiterhin die Dresdner Straße benutzen. Die Autofahrer, die aus Richtung Tharandt kommen, können die Dresdner Straße nicht weiterfahren. Sie müssen in die Krönertstraße abbiegen, nach links in die Wehrstraße fahren und gelangen so auf die Dresdner Straße.

Ursprünglich sollten die Bauarbeiten, die besonders im Berufsverkehr zu Staus und längeren Wartezeiten für Autofahrer sorgten, bereits Mitte Oktober beendet sein. Zuletzt war von Ende November die Rede. Doch mehrere Probleme sorgten letztlich für insgesamt fast zwei Monate Bauverzug.

Drei Gründe für den Bauverzug

In dem Bereich, wo die neuen Wasserleitungen an die vorhandenen angebunden werden sollen, lagen erstens Leitungen anders als in den Plänen eingezeichnet. Deswegen musste umgeplant werden. Die meisten Leitungen seien zwar in den Plänen verzeichnet, teilte der Chef der Wasserversorgung Weißeritzgruppe, Frank Kukuczka, zuletzt mit. Darüber hinaus seien jedoch nicht immer jeder querende Hausanschluss und insbesondere Teile des Altleitungsbestandes, welcher nicht mehr in Betrieb ist, eingetragen.

Stoße man während der Baumaßnahmen auf unbekannte Leitungen, müsse jedes Mal vor Ort entschieden werden, zu wem die Leitung gehört. „Weiterhin muss geprüft werden, ob beispielsweise Gas- und Wasserleitungen, welche nach bestem Wissen nicht mehr in Betrieb sind, doch noch unter Druck stehen“, so Kukuczka. „Auch alte oder nicht eingezeichnete Stromkabel und Abwasserleitungen müssen vor ihrem Rückbau zur Beräumung der Leitungstrassen überprüft werden.“

Zweitens sorgte ein großes Betonwiderlager an der Ecke Dresdner Straße/Güterstraße für Verzögerungen. Es sorgte dafür, dass die alte Hauptwasserleitung stabil in der Erde liegt. Ein Teil dieses aus heutiger Sicht überdimensionierten Betonwiderlagers musste sehr vorsichtig per Hand an der noch in Betrieb befindlichen alten Leitung beseitigt werden, um Platz für die neue Leitung zu schaffen.

Wie das Rathaus mitteilt, sorgten drittens auch undichte Rohrverbindungen für den Bauverzug. Bei der Verlegung der Wasserleitung auf der Dresdner Straße sei es in verschiedenen Leitungsabschnitten zu Schwierigkeiten bei Druckproben sowie mit undichten Rohrverbindungen gekommen. Deren Reparatur mit anschließenden erneuten Druckproben hätte zu Verzögerungen im Gesamtbauablauf geführt.

Obwohl der 5. Dezember als Fertigstellungstermin nun gesetzt ist, sind weitere Verzögerungen nicht komplett ausgeschlossen. Die noch notwendigen Restarbeiten, wie das Verfüllen der Gräben, Asphalteinbau, Demontage der asphaltierten Provisorien und die Wiederherstellung der Kreuzungsmarkierung sind nach Angaben des Rathauses stark wetterabhängig. Sollte es einen plötzlichen Wintereinbruch geben, könnten die Bauarbeiten erst später abgeschlossen werden.

