Dresdner steuern Sanierung in West Die Steg Stadtentwicklung GmbH ist bereits als Sanierungsträger in Radebeul-Ost aktiv.

Blick auf die Bahnhofstraße in Radebeul-West. © Archiv/Arvid Müller

Das Sanierungsgebiet Zentrum Radebeul West soll schnell Wirklichkeit werden und die Erfolgsgeschichte fortsetzen, die mit dem ersten Radebeuler Sanierungsgebiet Altkötzschenbroda begann. Das sagte Andreas Franzke von den Freien Wählern kürzlich im Stadtrat. Nicht zuletzt bildet West als drittes Sanierungsgebiet der Stadt auch eine Spange von der Meißner Straße nach Kötzschenbroda. Für die neue Aufgabe holt sich die Stadt Unterstützung bei einem Sanierungsträger.

Der Stadtrat entschied sich dabei für die Steg Stadtentwicklung GmbH. Sie hatte das günstigste Angebot abgegeben von den zwei Bietern, die an der Ausschreibung teilnahmen und die geforderten Eignungskriterien erfüllten, so die Beschlussbegründung. Die Steg ist in Radebeul keine Unbekannte, ist sie doch bereits als Sanierungsträger in Ost für die Stadtverwaltung tätig.

Stadtrat Christian Fischer, Die Linke, sprach von einem erfahrenen Unternehmen. Heinz-Jürgen Thiessen, Bürgerforum/ Grüne, nannte die bisherige Zusammenarbeit positiv.

Gefunden wurde das Unternehmen über eine EU-weite Ausschreibung. Der Vertrag läuft ab 1. Januar 2017 bis voraussichtlich Ende 2023, da die Stadt davon ausgeht, dass das Sanierungsverfahren in West sieben Jahre dauert. Für den Sanierungsträger sind Gesamtkosten in Höhe von 203 000 Euro geplant, 29 000 Euro für 2017 – vorbehaltlich Haushaltsbeschluss. (SZ/IL)

zur Startseite