Dresdner Stadtfest macht sich breit Das Festgelände wird entlang der Elbe ausgedehnt, aber nur auf Altstädter Seite. Gegenüber wird nicht mehr gefeiert.

Eine halbe Million Menschen feierten letztes Jahr zum Stadtfest, trotz Sicherheitsvorkehrungen wie Wachtürmen. Diese könnten dieses Jahr wiederkommen. © Christian Juppe (Archiv)

Wenn der Spaziergang über die Augustusbrücke auch ohne Platzangst zur Herausforderung wird, dann ist Stadtfest. Dresdens größte Party muss ab diesem Jahr allerdings ohne das sandsteinerne Nadelöhr auskommen – die Brücke wird saniert. Damit fällt auch das Festgelände am Neustädter Elbufer sowie auf der Hauptstraße weg. Auf Mittelalterspektakel und Riesenrad müssen die Dresdner vom 18. bis zum 22. August aber nicht verzichten.

Das Festgelände: Rummelplatz und Landtag werden zur Festmeile

Kleiner wird das Stadtfest, das sich seit drei Jahren „Canaletto – Das Dresdner Stadtfest“ nennt, auf keinen Fall, stellt Planer Hagen Stieglitz klar. Auf der Altstädter Seite wird die Partymeile einfach verlängert. Das Festgelände erstreckt sich neuerdings vom Terrassenufer über den Landtag und das Kongresszentrum bis zum Volksfestgelände an der Pieschener Allee. Dort kommen auch die Fahrgeschäfte unter, die vorher unterhalb des Blockhauses zu finden waren. Auch die Drewag lädt auf dem Platz zur Party ein. Zwischen Kongresszentrum und Rummelplatz werden die Besucher am Ufer entlanggeführt, vorbei an Gauklern, Rittern und Ablasshändlern. Am Landtag zeigen sich auf der Blaulichtmeile unter anderem die Polizei und der Zoll.

Laut den Organisatoren kommen alle Händler unter, die vorher auf der Neustädter Seite ihre Buden hatten. „Wir mussten niemandem absagen“, so Stieglitz. Mit dem Provisorium werden die Dresdner wahrscheinlich drei Jahre auskommen müssen. Zunächst war auch darüber nachgedacht worden, die Prager Straße ins Fest einzubeziehen. Dann hätten die Besucher aber über den vielbefahrenen Dr.-Külz-Ring geschleust werden müssen, wie zur Einheitsfeier im vergangenen Oktober.

Die Stars: Von Ostrock bis Elektro-Chartstürmer

Neun Bühnen werden auf dem Festgelände aufgebaut. Das komplette Bühnenprogramm will Planer Rodney Aust häppchenweise enthüllen. „Um den Spannungsbogen zu erhalten“, sagt er. Fest steht: Die Philharmonie wird das 19. Dresdner Stadtfest auf dem Theaterplatz mit einem Konzert eröffnen. Später am Freitag übernehmen die beiden Jungs von ,Stereoact‘, die mit der Sängerin Kerstin Ott den Charthit „Die immer lacht“ produziert haben. Am Sonnabend werden Ostrock und Poprock aufeinandertreffen: Nach der Berliner Band ,Staubkind‘ wird ,Renft‘ die Bühne vor der Semperoper betreten. Und wer kommt sonst noch? „An jedem Festtag wird es noch einen weiteren Megaknaller geben“, verspricht Aust.





Die Sicherheit: Wachtürme könnten wiederkommen



Als die Vorbereitungen zum letzten Stadtfest liefen, erschoss ein Amokläufer in München neun Menschen. In Nizza raste ein Attentäter mit einem Laster in eine Menschengruppe und tötete 86 Passanten. Deshalb verschärften die Planer das Sicherheitskonzept für die Dresdner Party, stellten mehrere Wachtürme auf, führten Taschenkontrollen durch und richteten Zufahrtssperren ein, um ein zweites Attentat wie in Nizza zu verhindern. Sogar nicht -uniformierte Polizisten mit Maschinenpistolen sollen das Fest abgesichert haben. Ob die Sicherheitsvorkehrungen dieses Jahr wieder so streng sein werden, sei noch nicht endgültig entschieden, so Stieglitz. Derzeit stimmen sich die Organisatoren noch mit der Polizei ab.Die Anreise: Erstmals kostenfreier Shuttlebus vom Parkplatz zum FestWie immer, empfehlen die Stadtfest-Macher, mit Bus und Bahn anzureisen. Wer doch mit dem Auto kommt, kann dieses Jahr erstmals einen Shuttlebus zwischen dem Messe-Parkplatz in der Flutrinne und dem Festgelände nutzen. Das Angebot ist kostenfrei, sofern man sein Parkticket dabei hat. Für alle, die aus der Neustadt zu Fuß auf die andere Elbseite laufen wollen: Während der Bauzeit bleibt auf der Augustusbrücke eine fünf Meter breite Passage für Fußgänger und Radfahrer erhalten. Bahnen fahren während des Festes nicht.Die Werbung: Plakate in Berlin, Hamburg und KölnRund 500000 Besucher erwarten die Organisatoren der Dresdner Stadtfest GmbH zur größten Party des Jahres. Um das Ziel zu erreichen, wird bereits kräftig geworben: Seit Montag sind in Dresden bereits die ersten Plakate zu sehen. Im Juli werden dann auch Berlin, Köln, Hamburg, Leipzig, Chemnitz, Meißen und Bautzen auf den Geschmack gebracht. Auf den Plakaten ist neben der Semperoper der neue „Canaletto“-Schriftzug zu sehen. Der Name des Fests ist geschützt worden.Das Geld: Eine halbe Million Euro für drei Tage PartyDer Vertrag mit den bisherigen Organisatoren um Frank Schröder, Rodney Aust und Klaus-Dieter Lindeck ist letzten Sommer nach fünf Jahren erneuert worden. Sie dürfen bis mindestens 2019 weitermachen. Danach entscheidet der Stadtrat, ob der Vertrag noch einmal um drei Jahre verlängert wird. Laut Aust steht den Planern pro Fest ein Budget von über 500000 Euro zur Verfügung. Der Großteil des Geldes komme von Sponsoren.



www.dresdner-stadtfest.com

