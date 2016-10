Dresdner spülen viel Geld ins Klo Die Stadt zählt in einem Vergleich zu den Top Ten der teuersten Spül-Städte Deutschlands. Besonders das Wasser hat seinen Preis.

© Symbolfoto: Dietmar Thomas

Beim Einkauf im Supermarkt schauen viele genau auf den Preis. Anders ist dies bei der Toilettenspülung. Obwohl sie oft betätigt wird, weiß kaum jemand, was ihre Nutzung kostet. Das Berliner Verbraucherportal Netzsieger hat 21 Großstädte aus allen Bundesländern verglichen. „Unser Ranking zeigt, wie groß die Unterschiede innerhalb Deutschlands sind – und wo es sich lohnt, häufiger die Spülstopp-Taste zu benutzen“, sagt Alexander Eicher, Sprecher von Netzsieger.

Danach landet Dresden zwar mit Platz neun unter den Top Ten der teuersten Spül-Städte, rangiert allerdings dabei noch im Mittelfeld. Summiert wurden die Gebühren für Trink- und Abwasser. Basis der Berechnung war eine Standard-sechs-Liter-Spülung bei den durchschnittlichen fünf täglichen Toilettengängen.

Danach zahlen die Dresdner 11,5 Cent täglich. Genauso viel sind es in Hamburg, Erfurt und Dortmund. Jährlich summieren sich die Spülgänge im stillen Örtchen auf 41,97 Euro. Bei den unrühmlichen Siegern des Top-Ten-Rankings ist dies aber deutlich teurer. Den Spitzenplatz belegt Potsdam, wo fürs tägliche Geschäft 18,5 Cent zu zahlen sind – 60 Prozent mehr als in Dresden. Die Potsdamer müssen dafür im Jahr 67,52 Euro berappen. Ähnlich sieht es in Saarbrücken und Magdeburg aus.

Besonders sparen können hingegen die Mainzer, die für die Klospülung durchschnittlich nur neun Cent am Tag zahlen, was im Jahr 32,85 Euro ausmacht. Das sind knapp 22 Prozent weniger als in Dresden. In München ist es ähnlich. Nach der Rechnung von Netzsieger auch in Leipzig. An der Messestadt wird jedoch deutlich, dass die Berechnung des Verbraucherportals ihre Tücken hat. Beim häuslichen Abwasser sind in Dresden 1,81 Euro je Kubikmeter zu zahlen, was im Vergleich zu anderen Städten eher preiswert ist. In Leipzig sind aber nur 1,37 Euro pro Kubikmeter fällig.

Allerdings zahlen die dortigen Haushalte noch einen Basispreis und eine Zählergebühr fürs Abwasser. Die fehlen in der Berechnung, erklärt Torsten Fiedler, Sprecher der Stadtentwässerung. „Alle billigeren Städte beim Abwasser sind im Westen“, argumentiert er. Im Osten musste hingegen das Abwassersystem quasi neu aufgebaut werden. Dafür wurden in Dresden seit 1990 rund 850 Millionen Euro investiert. Nach dem Ausfall des Klärwerks Kaditz flossen von 1987 bis 1991 alle Abwässer völlig ungeklärt in die Elbe.

Mit 2,14 Euro je Kubikmeter zählt die Drewag hingegen zu den fünf teuersten Wasserversorgern in diesem Vergleich. „Die unterschiedlichen Preise kommen vor allem durch die regionalen Unterschiede zustande“, erklärt Drewag-Sprecherin Gerlind Ostmann.

Dabei würden unter anderem die Wassergewinnung und -aufbereitung eine Rolle spielen, aber auch die Höhenverhältnisse. „In Dresden gibt es beträchtliche Höhenunterschiede“, nennt sie einen Grund für den Preis, der seit 1998 stabil ist. Deshalb unterhält die Drewag ein großes Netz an Hochbehältern und Pumpwerken. Außerdem müsse viel ins Leitungsnetz investiert werden. Seit der Wende waren es 474 Millionen Euro. Dieses Jahr werden dafür 22 Millionen Euro ausgegeben. Foto: Dietmar Thomas

