Dresdner Sport in Gefahr Im neuen Haushalt ist außer für das Dynamo-Trainingszentrum kein Geld für Neubau enthalten. Das will die CDU ändern.

Ihre schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt, sagt Anke Wagner. Die CDU-Stadträtin sieht den Dresdner Sport in Gefahr, wenn der Haushaltsentwurf für 2017/18 so beschlossen wird. „Es gibt in finanzieller Hinsicht keine positive Entwicklung, sondern wir bewegen uns auf dem Niveau von 2015“, sagt sie. Für notwendige Bestandssicherungen wie am Heinz-Steyer-Stadion oder die Dachsanierung an der Margon-Arena sowie an Kunstrasenplätzen sei kaum Geld eingeplant. „Allein dafür wären bis 2020 jährlich vier Millionen Euro nötig, um alle nötigen Sanierungen durchführen zu können“, sagt Wagner. Um auch neue Sportanlagen zu bauen, ist aus ihrer Sicht eine weitere Million Euro pro Jahr nötig. „Doch der Haushaltsentwurf sieht lediglich vier Millionen Euro für das neue Dynamo-Trainingsgelände im Ostragehege vor, nichts weiter“, sagt die sportpolitische Sprecherin der Fraktion. Dies sei keine gute Entscheidung, weil rund 100 000 andere Sportler dadurch leer ausgingen. „Vereine wie der Universitätssportverein oder der Dresdner Sportclub machen eine hervorragende Kinder- und Jugendarbeit, die benötigten auch neue Sportstätten“, so Wagner. Zudem seien mindestens 500 000 Euro pro Jahr für kleine Arbeiten nötig, die der Eigenbetrieb Sportstätten zum Unterhalt seiner Häuser brauche.

Daneben spricht die Stadträtin die Sportförderung für die Vereine an, die seit 2020 gesunken ist. „Dresden verzeichnet aber steigende Geburtenzahlen und hat sehr aktive Senioren sowie sportbegeisterte Flüchtlinge, was sich in den Mitgliederzahlen zeigt“, sagt sie. Der Haushaltsentwurf reagiere nicht darauf. Aus Wagners Sicht müsste die Förderung von 2,4 auf 3,5 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt werden. „Wir haben auch kein Geld, um für unsere Vereine die privat finanzierte Elbflorenz-Arena zu mieten. Das ist keine Willkommenskultur für Investoren.“

