Dresdner sollen Zukunftsstadt entwickeln

Tausende Dresdner, die in Gemeinschaftsgärten Gemüse anbauen. Elektroautos haben Benziner und Dieselfahrzeuge auf den Straßen ersetzt. Und überall in der Stadt wachsen neue Parks heran. Was wie Zukunftsmusik klingt, könnte schon bald Wirklichkeit werden. Die Stadtverwaltung ruft alle Einwohner auf, Projekte für das Dresden im Jahr 2030 zu schmieden. Nachdem in der ersten Projektphase der Aktion „Zukunftsstadt“ des Bundesforschungsministeriums Visionen formuliert wurden, sollen diese nun umgesetzt werden.

In Zusammenarbeit mit den DVB, der Drewag, der Wohnungsgenossenschaft Johannstadt, der Lokalen Agenda sowie dem Kulturamt werden Workshops organisiert. Daraus sollen umsetzbare Pläne hervorgehen. Im Wettbewerb steht Dresden mit 19 deutschen Städten. Die acht mit den besten Ideen bekommen jeweils eine Million Euro, um Projekte umzusetzen. (SZ/sr)

www.dresden.de/zukunftsstadt

