Dresdner sind spitze beim Müllsparen In keiner anderen Stadt fällt weniger Abfall an. Anders sieht es bei den Müllgebühren aus.

Tonnen leeren im Akkord: Uwe Schwanz und Andreas Mehlhorn (r.) von der Stadtreinigung sind auf Tour in Coschütz. © Sven Ellger

Bei einem Deutschen landen durchschnittlich 462 Kilogramm Hausmüll jährlich in der Tonne. Eine vierköpfige Familie kommt sogar auf einen Müllberg von 1 540 Kilogramm. In Dresden ist das anders. Hier fällt deutlich weniger Abfall an.

Wie ein Vergleich des dänischen Bleistift-Herstellers Sprout zeigt, muss die Stadtreinigung in Dresden bei einem Einwohner nur 328 Kilo im Jahr entsorgen, bei einer vierköpfigen Familie 952. Das ist deutlich weniger als in allen anderen 20 deutschen Großstädten, die mit Dresden verglichen wurden. So fallen bei einer Erfurter Familie 2 040 Kilogramm Hausmüll im Jahr an und in der Region Hannover als dem Spitzenreiter sogar 2 312 Kilo. Die Daten stammen vom Umweltbundesamt.

Bei der Müllgebühr ergibt sich ein anderes Bild. Das zeigen die Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Es hat die jährliche Müllgebühr einer vierköpfigen Musterfamilie ermittelt, die in einem Einfamilienhaus lebt und einen siebentägigen Voll-Müllservice nutzt. Bei dieser, so wird unterstellt, fallen 60 Liter Rest- und 20 Liter Biomüll in der Woche an. Dabei muss die Dresdner Musterfamilie tief in die Tasche greifen. Sie zahlt für die Müllentsorgung 367,88 Euro im Jahr. Der Durchschnitt aller 100 größten deutschen Städte liegt bei 333,84 Euro. Dresden rangiert damit auf Platz 67, also im hinteren Drittel.

Rathaus widerspricht bei Gebühren

Dieser Kostenfaktor ist nicht zu unterschätzen. Denn die Müllabfuhr steht für bis zu zehn Prozent der Wohnnebenkosten. Im Schnitt bezahlen Bürger für ihren Abfall mehr als für Straßenreinigung, Grundsteuer, Schornsteinfeger und Gartenpflegearbeiten zusammen, sagt der Kölner Wissenschaftler Christian Buchweitz, der das Müllgebührenranking mit erstellt hat. „In dem von uns verglichenen Fall ist Dresden recht teuer.“ Allerdings sei ihm klar, dass bei einer veränderten Methodik mit weniger Müllaufkommen Sachsens Landeshauptstadt besser abschneiden könnte.

Genau darauf verweist auch das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft auf SZ-Anfrage. „In den Gebührenvergleichen werden ein Abfallaufkommen und ein Leerungsrhythmus simuliert, der schon durch das geringe Müllaufkommen der Dresdner Bürger nicht typisch ist“, argumentiert die Behörde. Hier werde der Müllbehälter erst geleert, wenn er zu 75 Prozent gefüllt ist. Nur dann würden die Entleerungskosten anfallen. Ziel der Dresdner Abfallwirtschaft sei es, Anreize für ein geringes Müllaufkommen zu schaffen. Laut der jüngsten Statistik des Freistaates zahlt ein durchschnittlicher Dresdner eine jährliche Abfallgebühr von 59 Euro.

Die Sparsamkeit der Dresdner weiß Wissenschaftler Buchweitz zu schätzen. So sei die Möglichkeit sehr gut, dass in Dresden seltener Müll abgefahren werden kann, im Extremfall nur einmal im Quartal. In anderen Städten werden die Tonnen vor allen Häusern wöchentlich oder zweiwöchentlich geleert. Allerdings sieht er auch Defizite. „In Dresden sind für die Abholung von bis zu zwei Kubikmeter Sperrmüll 21,80 Euro zu zahlen“, nennt er ein Beispiel. „In vielen Städten wird Sperrmüll hingegen kostenlos abgefahren.“ Abfallgebührenvergleiche seien immer problematisch. Deshalb hätte er diesen Musterhaushalt gewählt.

In den verglichenen Städten gibt es laut der Kölner Studie erhebliche Differenzen von Hunderten Euro. So sind in dem berechneten Fall in Leverkusen 908,85 Euro jährlich zu zahlen, was am teuersten ist. Auf dem vorletzten Platz liegt die niederrheinische Stadt Moers mit 666,31 Euro. Die Leipziger Musterfamilie muss mit 477,29 Euro für ihren Müll auch noch eine erhebliche Summe berappen. Damit ist die Messestadt bei der Gebühr noch in den Top Ten der teuersten verglichenen Städte, wenn man die Studienbedingungen als Grundlage nimmt.

Chemnitzer zahlen weniger

Freuen können sich hingegen die Familien in Mainz (144,12 Euro), Flensburg (147,27 Euro) und Nürnberg (152,88), die bei dem errechneten Fall die geringste Müllgebühr zahlen. Auf den Plätzen vier und fünf folgen Magdeburg und Chemnitz, wo die Musterfamilien nur 162,72 Euro beziehungsweise 165,80 Euro für die Abfallentsorgung aufbringen müssen.

zur Startseite