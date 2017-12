Dresdner sind in Sachsen am seltensten krankgeschrieben

Auf den ersten Blick bietet der Gesundheitsreport 2017 der Barmer positive Nachrichten: Die Dresdner waren 2016 nicht nur in Sachsen am seltensten krankgeschrieben, sondern lagen mit 4,6 Prozent Krankenstand auch noch unter dem Bundesdurchschnitt von 4,8 Prozent. Das bedeutet, dass an einem Werktag von 1000 Beschäftigen in Dresden 46 krank waren. Im Schnitt wurde jeder Dresdner Erwerbstätige 1,4 mal im Jahr krankgeschrieben und hatte insgesamt 16,9 gemeldete Kranktage. Bundesweit liegt der Schnitt bei 17,7 Kranktagen.

Aber: Am häufigsten haben die Dresdner wegen psychischer Störungen gefehlt. Darunter versteht die Barmer Depressionen, Reaktionen auf schwere Belastungen oder auch Angststörungen. Der Sachsenvergleich zeigt, dass die Städte Dresden und Leipzig die Statistik hier anführen. In Dresden kam es zu 333 Fehltagen je 100 Versicherten, in Leipzig zu 396. In den Kreisen sind die Barmer-Versicherten deutlich seltener davon betroffen.

Dafür kommt es in den ländlichen Regionen spürbar häufiger zu Erkrankungen des Bewegungsapparates. In Görlitz sind es 513 Fehltage je 100 Versicherte, in Nordsachsen 495. In Dresden dagegen nur 307 Fehltage. Allerdings weist die Barmer darauf hin, dass die Dresdner in diesem Bereich am häufigsten mit Rückenproblemen zu kämpfen haben. „Wir müssen uns verstärkt um die körperliche Gesundheit der Beschäftigten kümmern. Es muss uns noch besser gelingen, Bewegung in den Büroalltag von Beschäftigten zu bringen“, sagt Martin Morawietz, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Dresden-Neustadt.

Die Barmer hat in Sachsen 380 000 Versicherte. Die AOK Plus bleibt mit 2,2 Millionen Versicherten Sachsens größte Krankenkasse.

