Dresdner Schule gehört zu Deutschlands Besten

29 Schulen in ganz Deutschland sind jetzt neu in das Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC aufgenommen worden. Das bedeutet, dass es dort eine Spitzenförderung der Schüler in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gibt. Eine von Deutschlands besten Schulen in diesem Bereich ist das Marie-Curie-Gymnasium Dresden. Die Einrichtung ist in diesem Jahr eine von 44 Bewerbern aus ganz Deutschland gewesen. Davon sind 13 als Mitglieder und 16 als Anwärter in das Exzellenz-Netzwerk aufgenommen worden. Innerhalb des Netzwerkes können Schüler an vielfältigen Förderprogrammen und Veranstaltungsformaten teilnehmen.

Das nationale Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC umfasst damit nun 295 Schulen mit 315 000 Schülern und 25 000 Lehrkräften. Neun der exzellenten Einrichtungen befinden sich in Sachsen. In Dresden zählt nur noch das Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium zum erlesenen Kreis. Hier lernen 761 Kinder und Jugendliche. (SZ/acs)

