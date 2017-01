Dresdner Schmalfilmtage verleihen Preise

Wenig Geld, aber viel Enthusiasmus: Manche Filmemacher schwören auch im Digitalzeitalter auf den guten alten Schmalfilm und bleiben in dieser Sparte kreativ. Für die 18. Dresdner Schmalfilmtage wurden 130 Streifen aus aller Welt eingereicht, 13 von ihnen waren in den vergangenen Tagen zu sehen. „Wir waren von der Qualität der eingereichten Arbeiten überrascht, viele sind auf einem sehr hohen Niveau“, sagte Festivalsprecherin Nadine Bors am Sonntag.

„Von Kunst bis Trash war alles dabei. Es wurde gereist, amerikanische Hochzeitskapellen und italienische Bergdörfer mit Schlangenkult besucht und die gesellschaftlichen Normen hinsichtlich Sexualität aus weiblicher, männlicher und transgender Sicht vielfältig hinterfragt“, teilte das Festival mit. Am Samstag vergab die Jury ihren mit 300 Euro dotierten Hauptpreis an Julius Dommer. Sein Dokumentarfilm „Berta“ dreht sich um die Schlachtung einer gleichnamigen Kuh und greift tierethische Fragen auf.

Eine lobende Erwähnung fand der französische Experimentalfilm „Les Eaux dormantes“ von Emmanuel Piton. Der Dresdner Publikumspreis ging an Stefan Möckel für seinen Beitrag „What time is it?“. Als Schmalfilm werden alle Formate bezeichnet, die schmaler als der 35-Millimeter breite Normalfilm sind. Beim Dresdner Festival sind auch digitale Filme zugelassen - allerdings nur, wenn das Ausgangsmatrial ein Schmalfilm ist, der dann digital verfremdet wird.

