Dresdner Reisegruppe in Bayern erkrankt

Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) sind am Samstagmorgen zu einem Hotel in Bad Steben (Landkreis Hof) ausgerückt, weil dort mehrere erkrankte Gäste gemeldet wurden. Zehn von ihnen, die einer 38-köpfigen Reisegruppe aus Dresden angehörten, hätten über Durchfall, Erbrechen und Übelkeit geklagt und seien vor Ort von einem Notarzt untersucht und versorgt worden, sagte der zuständige Einsatzleiter des BRK in Hof auf Anfrage. Sie würden nun nach Dresden zurückreisen.

Bereits in den Vortagen seien vier Rentner derselben Reisegruppe, die sich seit Dienstag in Bayern aufhalte, „mit Verdacht auf einen Noro- oder Rotavirus“ im Krankenhaus untersucht worden. Bislang habe sich der Verdacht nicht bestätigt, sagte der BRK-Einsatzleiter nach ersten Erkenntnissen. Das Gesundheitsamt sei eingeschaltet. Zwei der im Krankenhaus untersuchten Personen seien inzwischen wieder entlassen worden.

Bereits während der Anfahrt der Reisegruppe im Bus nach Bayern vor einigen Tagen habe eine Person Anzeichen einer Erkrankung im Zusammenhang mit Erbrechen, Übelkeit und Durchfall gezeigt, berichtete der BRK-Einsatzleiter. Zuvor hatte die „Frankenpost“ über den Einsatz in Bad Steben berichtet. (dpa)

zur Startseite