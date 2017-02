Dresdner reden bei Operette mit Schulgebäude, Kulturzentrum, Wohnungen? Ideen für die Zukunft der Leubener Spielstätte gibt es viele. Nun sollen erneut die Bürger zu Wort kommen.

Gleich drei Dresdner Theatergebäude stehen derzeit im Fokus der Öffentlichkeit. Diskutiert wird darüber, wie die Grundstücke und Immobilien der Leubener Operette, des Theaters Junge Generation (TJG) in Cotta und der Herkuleskeule am Sternplatz künftig genutzt werden sollen. Staatsoperette und TJG sind bereits 2016 in das neue Kraftwerk Mitte umgezogen, die Herkuleskeule wechselt demnächst in den sanierten Kulturpalast.

Eigentlich wollte die Stadt alle drei Grundstücke samt Gebäuden verkaufen. Mittlerweile gibt es allerdings neue Ideen. So lässt das Schulverwaltungsamt derzeit prüfen, ob das Operettengelände an der Pirnaer Landstraße als Standort für ein Gymnasium genutzt werden könnte. Eine Option, die längst nicht jedem gefällt. Denn mit dem Auszug des Musicaltheaters fehlt im Dresdner Südosten ein wichtiges kulturelles Angebot. Deshalb hatten sich unter anderem die Leubener Ortsbeiräte dafür ausgesprochen, das Operettenhaus etwa als Kulturzentrum zu nutzen.

Jetzt sollen sich erneut die Dresdner an der Diskussion beteiligen. Am kommenden Mittwochabend lädt die Linke-Fraktion zu einer Bürgerversammlung in den Festsaal der Cultus GmbH in Altleuben 10 ein. Ab 18 Uhr stehen Rainer Kempe und Marina Brandt vom Ortsverband Leuben für Gespräche zur Verfügung. Dabei geht es auch um die Option, einen Teil des 9 000 Quadratmeter großen Grundstücks zu bebauen. So könnten im hinteren Bereich Wohnungen entstehen, die von der neuen Woba preiswerter vermietet werden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die CDU-Fraktion mit Anwohnern über ihre Zukunftswünsche für das Operettenhaus ausgetauscht. Damals sprachen sich die meisten Leubener dafür aus, den Standort für eine kulturelle Nutzung zu erhalten. In einem Antrag hatte die CDU gefordert, das Grundstück nur in Verbindung mit einem passenden Konzept, das der Investor vorlegt, zu verkaufen. (SZ/noa)

