Dresdner Polizeibericht vom 11. Oktober

Polizei warnt vor falschen BKA-Beamten

Aktuell sind in Dresden Trickbetrüger aktiv. Die Täter geben sich als BKA-Beamte aus und fordern ihre Opfer am Telefon dazu auf, Geld von ihrem Konto abzuheben und dieses auf eine Bank in der Türkei zu überweisen. Eine 57-Jährige aus Dresden-Rähnitz erhielt am Montag einen derartigen Anruf. Sie ließ sich jedoch nicht hinters Licht führen und verständigte die Polizei.