Dresdner Original ruht in Friedewald Drehorgel-Mann Jochen Schalk wurde unter einem Baum beigesetzt.

Coswig/Dresden. Der Baumrecke mit der Nummer 99 sollte es sein. Forstunternehmer Daniel Prinz von Sachsen grub daneben ein Loch für die Urne des Dresdner Stadtmusikanten Jochen Schalk. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat das mit 77 Jahren an einer Krebserkrankung verstorbene Original am Sonnabend seine letzte Ruhe im Coswiger Friedewald gefunden.

Am Residenzschloss in der Landeshauptstadt hatte er zuvor mehr als 20 Jahre lang gestanden – als Touristenmagnet und Dresdner Unikum. Jochen Schalk gehörte zum Stadtbild und sorgte für manche Aufregung. Sein Leben verlief kurvenreich.

Als jüngster Sohn von dreien übernahm er den väterlichen Bauernhof in Westfalen und wurde Agraringenieur. Doch von Landwirtschaft ließ sich schlecht leben, so begann Schalk, Mitte der 70er-Jahre, mit Antiquitäten zu handeln. Als das Geschäft im heimischen Hof nicht mehr gut lief, veranstaltete er auf Schlössern Verkaufsausstellungen. In dieser Zeit lernte Jochen Schalk nicht nur seine zweite Frau, Silvia Freifrau von Gravenreuth, kennen, sondern auch die Drehorgel. Inspiriert von einem Straßenmusiker, nahm er Kontakt zu einem Drehorgelbauer auf. Als er bei ihm zum ersten Mal ein solches Instrument ausprobierte, wusste er: Wir gehören zusammen. Diese Liebe hielt, während aus der zu Silvia eine Freundschaft wurde.

Zunächst wollte er sich auf der Bastei sein Geld verdienen. Doch dort gab es einen wie ihn bereits, so kam Schalk nach Dresden und eroberte sich den Platz, den heute so viele Menschen noch fest mit ihm verbinden. Schon länger aber war er leer geblieben. Krebs schwächte Jochen Schalk zu sehr. Vor zwei Jahren gab es noch einmal Wirbel um ihn. Mit dem Geld einer großen Erbschaft hatte er sich Oldtimer gekauft, um damit einen Chauffeurservice zu betreiben. Doch am Neumarkt fuhr er aus Versehen in eine Touristengruppe. Das Glück früherer Jahre schien in verlassen zu haben. (SZ)

zur Startseite