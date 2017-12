Dresdner Mieten vergleichsweise niedrig Zwar steigen die Preise für Wohnungen auch an der Elbe. In anderen Städten wird aber fast das Doppelte fällig.

© Symbolfoto: dpa

Nicht nur für neu gebaute Wohnungen verlangen Vermieter immer mehr Geld. Auch die Mieten für Bestandswohnungen steigen. Im Vergleich zu anderen Großstädten, auch ostdeutschen, lässt es sich in Dresden trotzdem recht günstig leben, hat das Forschungsinstitut und Beratungsunternehmen F+B herausgefunden.

Ausgewertet wurden die Mietspiegel von 345 Städten und Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern. Als Vergleichsbasis wurde eine 65 Quadratmeter große Wohnung mit mittlerer Ausstattung und in mittlerer Lage gewählt. Das Ergebnis: 2017 zahlten die Dresdner im Schnitt 6,10 Euro pro Quadratmeter kalt. Unter den Großstädten war nur noch Schwerin günstiger mit 5,81 Euro, was der Dresdner Durchschnittsmiete vom vergangenen Jahr entspricht. In Potsdam werden 6,17 Euro im Monat fällig, in Erfurt 6,30 Euro. Im Osten Berlins kostet der Quadratmeter 6,40 Euro. Mehr als die deutsche Durchschnittsmiete müssen die Menschen im Westen der Bundeshauptstadt zahlen. Dort weist der Mietspiegel 7,08 Euro aus. An der Spitze stehen München mit 10,22 Euro, Stuttgart mit 9,92 Euro und Köln mit 8,39 Euro.

„Deutschlandweit zeigt sich wieder das bekannte Muster“, sagt F+B-Geschäftsführer Bernd Leutner. „Je neuer eine Wohnung, desto höher ihre Miete.“ Allerdings würden die sanierten und umfassend modernisierten Altbauwohnungen – besonders im Osten – überdurchschnittlich aufholen. Der Mietspiegelindex bilde auch die Wohnungsmarktsituation ab. Ein attraktives Arbeitsplatzangebot ziehe Wohnungsnachfrager an. Das Angebot werde knapper. Erst vor wenigen Wochen hatte das Immobilienunternehmen Aengevelt errechnet, dass Dresden bis 2030 rund 52 200 Wohnungen zusätzlich bauen müsste, um das vorhergesagte Bevölkerungswachstum auffangen zu können. (SZ/sr)

zur Startseite