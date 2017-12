Dresdner Mieten relativ niedrig

Wer einen alten Vertrag hat, kann sich glücklich schätzen. Sonst ist die Suche nach der neuen Wohnung für 10,22 Euro in München fast aussichtslos. Damit das gleiche nicht in Dresden passiert, müssen viele neue Wohnungen gebaut werden. Da der Platz dafür langsam knapp wird, wäre es jetzt an der Zeit vermehrt auf den Mehrgeschosswohnungsbau zu setzen. Das sind dann auch wirklich Gebäude mit ca. 6 Etagen, in denen mehr Wohnungen Platz haben. Werden die noch vorhandene Flächen großteils nur mit den beliebten "Flachbauten" bebaut, wird das Ziel von 52.200 neuen Wohnungen bis 2030 wohl eher unerreichbar bleiben. Was im Artikel nicht zu lesen war: Großstädte müssen nicht automatisch teuer sein. In Chemnitz wohnt es sich noch günstiger (z.B. für 4,50€ im Gründerzeitviertel). Das schlechte Image der Stadt Chemnitz, der moderate Zuzug und der daraus resultierenden noch hohe Leerstand scheinen auch Vorteile zu bieten.