Dresdner Lichter für Hamburgs Elbphilharmonie Die Firma Intolight ist Experte für interaktive Shows. Ob für Zalando, Microsoft oder kleine Engel aus Sachsen.

Für die Elbphilharmonie programmierte Intolight eine Punktwolke. Die läuft noch heute auf den Rechnern von Conrad Schneider (l.) und Robert Willner. © Christian Juppe

Bunte Lichter tanzen über die Fassade der neuen Elbphilharmonie in Hamburgs Hafencity. Drinnen sitzen die Gäste und lauschen dem ersten Konzert. Millionen Menschen sehen zeitgleich die Eröffnung des spektakulären Konzerthauses im Fernsehen. Dabei schauen sie auch auf ein kleines Stück Dresden. Denn eines der Teams, die für die aufwendige Lasershow im Freien zuständig waren, kommt aus Hamburgs sächsischer Partnerstadt. Dinge ins richtige Licht zu rücken, ist aber nur eine Stärke der Firma Intolight.

Sechs kreative Köpfe stecken hinter dem Firmennamen. Erst einmal zu dritt starteten Designer Marco Zichner, Medieninformatiker Marko Ritter und Kulturmanager Conrad Schneider im Jahr 2010 mit der eigenen Firma. Sie wollen eine Kreativagentur auf den Weg bringen. Aber eine mit großem Hang zu technischen Raffinessen. „Ich denke, dass wir alle aus unterschiedlichen Bereichen stammten, machte manche Ideen erst möglich“, sagt Schneider. Mit ihren interaktiven Installationen für Messen, Museen, Sportveranstaltungen oder Festivals machen sie schnell von sich reden. Schon bald werden sie von Unternehmen gebucht, deren Namen sich gut auf jeder Referenzenliste machen.

Für den großen Schuh- und Mode-Onlinehandel Zalando gestalten sie ein Programm für Modeevents. Die Körper der Gäste werden dabei virtuell auf einen Laufsteg gesetzt. Bei der Präsentation von Windows 8 sorgen sie auf einer riesigen Projektionswand für eine Installation, die angelehnt ist an die typische Kacheloptik des Microsoft-Betriebssystems.

Als die Manufaktur Wendt & Kühn in Grünhainichen mit ihren berühmten Engelfiguren ihren 100. Geburtstag feiert, hilft das Dresdner Unternehmen bei der Umsetzung einer neuen Ausstellung rund um die bekannte Marke aus dem Erzgebirge. Dafür erhält das Team den ersten Platz des Sächsischen Staatspreises für Design. Zum wiederholten Mal. Nun also die Elbphilharmonie in Hamburg. „Das war logistisch gesehen eine absolute Herausforderung“, sagt Robert Willner. Er, André Viergutz und Carl-Johannes Schulze gehören heute ebenfalls zu Intolight. In Hamburg wären gleich mehrere Agenturen mit ihrer Technik vor Ort gewesen. Schließlich mussten 52 Projektoren genau aufeinander und auf die Musik in der Elbphilharmonie abgestimmt werden. Die Dresdner hatten für die Lasershow unter anderem eine Wolke aus Lichtpunkten programmiert, die sich auf der Fassade bewegte. Die Mini-Version läuft heute auf den Rechnern im Dresdner Büro.

Noch hat Intolight sein Büro im Hochhaus an der Marienstraße. Das hat etwas von hipper Start-up-Atmosphäre und unkonventionellem Unternehmertum. Überall Computer und Technik. Die etwas verkümmerte Grünpflanze hat es schwer. Aber Conrad Schneider winkt ab. Dieses Klischee wollen sie lieber nicht bedienen. „Hier wird wirklich hart gearbeitet“, sagt er lächelnd. Wenn auch nicht ständig jemand auf die Uhr guckt, ob der andere auch pünktlich am Computer sitzt. So viel Freiheit lassen sie sich dann doch.

Noch in diesem Jahr will die Kreativagentur aber umziehen. Die neue Arbeitsumgebung könnte durchaus inspirierend für die nächsten Projekte sein. Das Team will ins Kraftwerk Mitte, ins neue Kulturkraftwerk umsiedeln. In Zukunft, sagt Conrad Schneider, könnte das Unternehmen weiter wachsen. Doch sie wollen nichts überstürzen. Sie möchten lieber Schritt für Schritt wachsen.

