Dresdner können sich Bauprojekte anschauen

Der Freistaat hat jetzt die Genehmigung für zwei Bauvorhaben im Dresdner Westen erteilt. Zum einen geht es um den Ausbau des Emerich-Ambros-Ufers, bei dem zweiten Großbauprojekt handelt es sich um die neue Zentralhaltestelle an der Kreuzung von Kesselsdorfer und Tharandter Straße. Nun haben die Dresdner die Möglichkeit, sich die Planungsunterlagen anzuschauen.

Ab diesem Mittwoch liegen die Dokumente für beide Projekte im Straßen- und Tiefbauamt in der St.-Petersburger Straße 9 aus. Bis 5. Oktober informieren sie darüber, welche Bauarbeiten konkret stattfinden. So ist geplant, die letzte Lücke im Äußeren Stadtring West auf dem Emerich-Ambros-Ufer zu schließen. Zwischen Tonbergstraße/Flügelweg und dem bereits ausgebauten Teil des Ufers soll eine Direktverbindung entstehen. Das 6,5 Millionen Euro teuere Projekt startet frühestens 2019. Schon etwas eher, im Frühjahr 2018, sollen an der Kesselsdorfer Straße die Bagger rollen. Dort entsteht die Zentralhaltestelle der Stadtbahntrasse, die künftig zwischen Löbtau und Strehlen pendelt. (SZ/noa).

