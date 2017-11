Dresdner Hotels senken Zimmerpreise ... ... aber nur für Dresdner. So günstig wie in den letzten Jahren ist „Urlaub in deiner Stadt“ aber nicht mehr.

Auch das Hotel Taschenbergpalais macht bei der Aktion „Urlaub in deiner Stadt“ mit. © Rene Meinig

Die Buchungshotline ist dauerbesetzt, die Internetseite hängt: Strapaziöse Stunden warten auf die Mitarbeiter der Dresden-Information. Am 6. Dezember ab 14 Uhr werden Hotelzimmer zum Schnäppchenpreis angeboten, die sonst zum Teil über 100 Euro die Nacht kosten würden. Wer in Nobel-Hotels wie das Taschenbergpalais oder das Vienna House am Neumarkt günstig einchecken will, muss sich allerdings beeilen, wie die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen.

Der Kurzurlaub für eine Nacht ist ausnahmsweise nur für diejenigen gedacht, die Dresden schon bestens kennen: Die Aktion „Urlaub in deiner Stadt“ richtet sich ausschließlich an Dresdner und Menschen, die im Umland wohnen. Einerseits will sich die Branche damit bei den Einheimischen bedanken, dass sie für ihre Stadt im In- und Ausland Werbung machen, wenn sie selbst verreisen. Die Hotels wiederum können in den buchungsschwachen Monaten Januar und Februar ihre Zimmer belegen.

Neben Hotels in Dresden sind zum ersten Mal auch drei Häuser in Meißen und der Sächsischen Schweiz dabei, darunter die Elbresidenz in Bad Schandau, die auch wochentags für mehrere Tage günstiger gebucht werden kann.

Bettensteuer auch für Einheimische

Beim letzten Mal konnten die Dresdner aus 3 300 Zimmern in 26 Hotels an vier Winter-Wochenenden wählen. Die Regel: Jeder darf nur eine Nacht buchen. Kosten: 29 Euro. Dieses Jahr sieht es anders aus. Termine stehen diesmal an insgesamt fünf Wochenenden vom 19. Januar bis zum 18. Februar zur Verfügung. Neu sei auch die Preisstaffelung, so die Dresden-Information, die zur DDV-Mediengruppe gehört, in der auch die SZ erscheint. Für 29 Euro gibt es nur noch die Drei-Sterne-Zimmer, 39 Euro kosten Betten in den Vier-Sterne-Häusern, und wer in die Fünf-Sterne-Herbergen will, muss 49 Euro zahlen. Frühstück und Begrüßungsgetränk sind inklusive.

Außerdem macht die Touristinformation darauf aufmerksam, dass die Beherbergungssteuer auch für die Dresdner gilt. Das heißt, dass noch einmal rund sieben Prozent des Übernachtungspreises für die Stadtkasse draufgeschlagen wird. Etwa zwei Euro sind das bei einem Zimmerpreis von 29 Euro.

Ebenfalls neu ist der freie Eintritt in die Staatlichen Kunstsammlungen für diejenigen, die buchen. Nur die Begleitperson muss den regulären Preis zahlen, um sich die Werke in der Gemäldegalerie Alte Meister, den Mathematisch-Physikalischen Salon oder die Porzellansammlung im Zwinger anzuschauen.

Die meisten Gäste kamen bei der letzten Aktion aus Dresden. 2 200 Bürger testeten den Kurzurlaub in ihrer Stadt, das entspricht 65 Prozent der Besucher. 750 weitere Kurzurlauber kamen aus dem Dresdner Umland und die restlichen 13 Prozent aus anderen sächsischen Städten wie Leipzig oder Chemnitz. Laut Statistik konnten die Hotels die meisten Gäste mit dem Nachnamen Richter (59) begrüßen, gefolgt von Müller (29), Schneider (27), Schmidt (24) und Wolf (17).

Letztes Mal war fast die Hälfte der Zimmer schon nach wenigen Stunden weg, die meisten Fünf-Sterne-Betten waren sogar nach zehn Minuten ausgebucht. Wer es diesmal wieder versuchen möchte, kann das direkt in der Dresden-Information im Quartier F an der Frauenkirche oder im Hauptbahnhof machen. Außerdem werden Buchungen per Telefon unter der Nummer 501504 sowie im Internet angenommen.

www.dresden-erleben.de

