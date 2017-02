Dresdner haben mehr Waffen Schreckschusspistolen, aber auch Schusswaffen sind gefragt. An die kommt fast jeder, kontrolliert wird kaum.

Dresden rüstet auf: In der Stadt hat sich die Zahl der kleinen Waffenscheine innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. 2016 besaßen 1 618 Menschen eine Erlaubnis, Schreckschuss-, Reizgas- und Signalwaffen außerhalb der Wohnung verdeckt mit sich zu führen. Im Jahr zuvor waren es noch 917, teilt das Ordnungsamt mit. Damit schießen dürfen die Besitzer aber nur im Notfall. Den Schein bekommt jeder, der volljährig ist sowie persönlich geeignet und zuverlässig erscheint. Für den Kauf solcher Waffen braucht man keine amtliche Erlaubnis. Die Behörde führt den Anstieg auf das erhöhte Bedürfnis nach Sicherheit zurück. Diese Entwicklung ist kein Dresden-Phänomen. In ganz Sachsen sind im vergangenen Jahr deutlich mehr kleine Waffenscheine ausgestellt worden, wie das Innenministerium vor wenigen Wochen mitteilte.

Auch die Zahl der Besitzer von gefährlicheren Waffen ist stark gestiegen. So hatten im vergangenen Jahr 3 547 Dresdner eine Erlaubnis – 813 mehr als 2015. Laut Ordnungsamt handelt es sich überwiegend um Sportschützen. Außerdem waren 756 Schusswaffen mehr registriert, insgesamt 10 037, so das Ordnungsamt. Ob Schützen in Zukunft wieder häufiger kontrolliert werden, ließ das Dresdner Ordnungsamt offen. 2015 hatte die Stadt nur bei 44 Besitzern die Aufbewahrung der Waffen geprüft. Mehr seien aus personellen Gründen nicht möglich gewesen, hieß es damals. 2010 nahm die Behörde noch über 100 Waffenbesitzer unter die Lupe.

