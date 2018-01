Dresdner gedenken der Befreiung von Auschwitz

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Anlässlich dieses Jahrestages findet an diesem Sonnabend, 18 Uhr, im früheren Richthof am Münchner Platz die Gedenkfeier der Stadt Dresden statt. Während der Veranstaltung werden die Abschiedsbriefe von drei tschechischen Hinrichtungsopfern verlesen. Das Theater Seniora präsentiert eine szenische Lesung der Erzählung „Christus von Auschwitz“. Der Eintritt zur Gedenkstunde ist frei. (SZ/acs)

