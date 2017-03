Dresdner Gastronom übernimmt Kulti-Kneipe Die Macher des „Schmidt‘s“ in Hellerau zieht es wieder ins Zentrum. Die Eröffnung muss allerdings noch etwas warten.

In diese Ecke des Kulturpalasts wird wahrscheinlich Anfang Juni ein neues Restaurant eröffnen. Noch muss aber alles ausgebaut werden. © Archivfoto: Matthias Hiekel/dpa

Er gründete das Restaurant Schmidt‘s in Hellerau, war Geschäftsführer vom Restaurant Felix im Schauspielhaus und der Lingnerterrasse am Elbhang. Dann verabschiedete sich Gastronom Oliver Schlupp nach Thailand. Jetzt kehrt der 51-Jährige nach Dresden zurück. Er baut das neue Restaurant im Kulturpalast auf, zusammen mit der König Albert Gaststättenbetriebsgesellschaft, an der er noch beteiligt ist. Diese führt das Schmidt’s und hat nun den Zuschlag für die Kulturpalast-Gastronomie erhalten.

Iberico Eichelschwein mit Preiselbeerjus, geschmorte Schweinebäckchen und gebackenes Skreifilet stehen im Schmidt’s auf der Speisekarte. Die Preise bewegen sich zwischen 7 und 32 Euro. Das dieses Angebot möglicherweise eine Spur zu gehoben sein könnte im Touristenviertel, weiß König-Albert-Geschäftsführer Olaf Kranz. Für den Kulti stellt er sich deshalb eine breitgefächerte Speisekarte vor, ohne Firlefanz, aber mit regionalen Produkten, sagt er. „Wir werden bewusst ein breites Publikum ansprechen, etwas für jeden Dresdner und Touristen anbieten.“ Ein Bockwurst-Imbiss soll es aber auch nicht werden.

Für rund 130 Gäste wird Platz sein auf der Westseite des Palasts. Im Sommer können Besucher auch draußen an der Schloßstraße sitzen, so der Plan. Viel früher wird die Gaststätte wohl auch nicht fertig sein. Während Philharmonie, Herkuleskeule und Zentralbibliothek bereits Ende April einziehen werden, hat der Ausbau der Restauranträume noch nicht begonnen. „Wir warten noch auf die Freigabe“, sagt Kranz und hofft, Anfang Juni eröffnen zu können. Den Mietvertrag hat die Gesellschaft mit der Stiftung Frauenkirche geschlossen. Diese ist selbst Mieterin der Räume, braucht sie aber nicht mehr und vermietet sie daher weiter. Ursprünglich war auch die Elbezeit GmbH im Gespräch, die bereits das Catering auf den Dampfschiffen und im Flughafenterminal übernimmt.

Kranz’ Geschäftspartner Oliver Schlupp werde das Restaurant mit aufbauen und anschließend nach Asien – seiner neuen Heimat – zurückkehren, so Kranz. Das Schmidt’s im Gebäudeensemble der Hellerauer Werkstätten war einst Oliver Schlupps Baby. Zuletzt hatte er dort nur noch einmal pro Woche einen Schreibtisch-Job. Den können andere genauso gut machen, meinte der Gastronom bei seinem Abschied vor vier Jahren.

