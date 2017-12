Dresdner Fußnote in der Luftfahrt Die Elbe Flugzeugwerke übergeben den ersten umgerüsteten Airbus A330-300 an DHL. Ihr Chef feiert nebenbei seinen 70. Geburtstag – und wird wohl bald neuer IHK-Präsident.

Noch steht der umgerüstete Riesenvogel „nackt" vor dem Hangar in Dresden. Seine gelb-rote DHL-Lackierung erhält der Airbus nächste Woche in Irland.

Andreas Sperl (70) ist seit 2007 Chef der Elbe Flugzeugwerke. Der Niedersachse soll am 13.Dezember Präsident der IHK Dresden werden.

Dass die Elbe Flugzeugwerke in Dresden (EFW) alte Passagierflugzeuge in moderne Frachtflieger verwandeln können, haben sie schon 200-fach bewiesen. Doch der erste umgebaute Airbus A330-300, der an diesem Freitag vor dem neuen Hangar am Flughafen Klotzsche steht, ist besonders: der modernste umgebaute Frachter, den die Branche kennt – ausgerüstet mit elektronischer Flugsteuerung und im Oberdeck mit Platz für 26 Container. Der 64 Meter lange Jet kann 62 Tonnen Fracht über 6 700 Kilometer befördern, bietet 20 Prozent mehr Ladevolumen und hat geringere Kosten pro Tonne als andere Flugzeuge mit ähnlicher Reichweite.

Der Prototyp geht an die Posttochter DHL Express, nach dem US-Logistikkonzern Fedex dankbarster Kunde der Dresdener mit bislang 21 Umrüstaufträgen. Nach erfolgreichen Testflügen im Oktober hatten die Dresdner vor wenigen Tagen auch die Musterzulassung durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit erhalten.

DHL hat Festbestellungen für zunächst acht solcher P2F – englisches Kürzel für Passagier-zu-Frachtflugzeug – vereinbart, dazu die Option für zehn weitere Maschinen. „Die ersten Flugzeuge werden auf der Mittelstrecke in Asien fliegen, weitere auch in Europa“, sagt Markus Otto zur SZ. Der Chef der European Air Transport spricht von einem „Quantensprung“. Jene Fracht-Airline ist eine Tochter von Deutsche Post DHL und sitzt an deren Luftkreuz am Flughafen Leipzig-Halle. Dort heben jede Nacht neben anderen Frachtern auch 24 Airbusse A300 ab, die durch Umbau in Dresden ein zweites Leben erhalten haben.

EFW-Chef Andreas Sperl ist sichtlich stolz auf die pünktliche Auslieferung. Sie sei „ein Meilenstein in der Firmenhistorie und eine Fußnote in der Luftfahrtgeschichte“. Die zweite Maschine steht bereits – weitgehend entkernt – im neuen Hangar, der eigens für das A330-Programm gebaut wurde und bis Mai 2019 erweitert werden soll. Dann können auf 197 Metern Länge drei Airbusse parallel umgerüstet werden.

In Dresden werden seit gut 60 Jahren Flugzeuge gebaut – in den 50ern die Iljuschin IL14P in Lizenz sowie der legendäre Passagierjet 152. Nach dem Aus auf Geheiß der sowjetischen Konkurrenz 1961 blieb es lange bei Zulieferungen und Wartung von Kampfflugzeugen und Hubschraubern für den Ostblock. Nach der Wende stiegen Airbus und später der Wartungsriese ST Aerospace aus Singapur ein. Heute sind die EFW Spezialist für Frachterumrüstung, Wartung und Reparatur. Sie stellen ferner Bodenplatten für Airbusse sowie Kabinenwände, Cockpit-Türen und andere Komponenten her. 2018 startet das neue Werk in Kodersdorf bei Görlitz. Das Unternehmen gehört mit 1 400 Mitarbeitern zu Dresdens größten Arbeitgebern und erwirtschaftete 2016 rund 270 Millionen Euro Umsatz.

Nach dürren Jahren boomt das Umrüstgeschäft. „Ein neuer A330-Frachter kostet laut Liste etwa 172 Millionen Euro“, verrät Umrüstchef Kay-Uwe Hörl. „Da kaufen die Airlines lieber für gut zwölf Millionen Euro einen gebrauchten und legen noch mal die gleiche Summe für die Umrüstung drauf.“

Zur jüngsten Übergabe gabs einen großen Bahnhof: Neben Singapurs Botschafter in Deutschland waren aus dem asiatischen Stadtstaat auch Manager des Anteilseigners ST Aerospace gekommen, dazu Prominenz aus Sachsens Politik und Wirtschaft. Sie feierten mit den Flugzeugwerkern nicht nur die Übergabe der Maschine, sondern auch den Firmenchef. Andreas Sperl wurde am Vortag 70 Jahre alt – und sieht sich zu neuen Aufgaben berufen: Nach SZ-Informationen ist der Niedersachse einziger Kandidat für das Präsidentenamt der Dresdner Industrie- und Handelskammer. Die Vollversammlung der IHK wählt den Nachfolger von Günter Bruntsch am 13. Dezember.

Sachsens designierter Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nannte es „ein großes Glück, dass so ein Fuchs der Luftfahrtbranche in Dresden gelandet ist“. Die Entscheidung für den Fabrikneubau in Kodersdorf statt jenseits der Neiße und Sperls soziales und ehrenamtliches Engagement zeigten, „dass er Sachse geworden und Integration im Freistaat möglich ist“.

